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محافظ مطروح يكشف عن حلمه كمواطن .. فيديو

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:52 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
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محمد حليم قنديل
قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه يحلم كمواطن عادي بالحصول على فرصة عمل جيدة ولائقة، مع توفير بينية تحتية قوية وحديثة وخدمة صحية لائقة وجيدة بإمكانيات كبيرة تخدم كل مواطني محافظتي بشكل جيد، وأحلم بتعليم جيد ومتطور يُفيد أبنائي في مدارس متقدمة علميًا.
 
وأضاف اللواء خالد شعيب خلال حواره التليفزيوني في برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة  "المحور" الفضائية ، أنه يحلم كمواطن بطرق قوية وحديثة لتسهيل الوصول إلى أي مكان أريد الوصول إليه بشكل مختصر وسهل وميسر؛ بالإضافة إلى كباري ضخمة تمنع الحوادث بشكل كبير.

وأشار محافظ مطروح إلى أننا في المحافظة نعمل بشكل أكاديمي في تنفيذ كافة الخطط لمستقبل أفضل للمحافظة وبشكل منظم وهناك مخططات كثيرة للمحافظة سيتم تنفيذها خلال العامين القادمين بشكل كبير،  معربًا عن سعادته لمعرفة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بكافة مشكلات مطروح، خاصة بعد موافقته على توصيل الغاز الطبيعي للمحافظة في مناطق الحمام والعلمين والضبعة وتم التوجيه لوزير البترول.

وتابع اللواء خالد شعيب أن تطوير العشوائيات في مطروح ملف شامل بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات برئاسة المهندس خالد صديق.

موضحًا أنه تم تشييد أكثر من 64 وحدة سكنية حديثة في منطقة الطابية في عالم الروم التى كانت عبارة عن منازل قديمة جدًا وعشش عشوائية وتم الانتهاء من هذه الوحدات السكنية منذ شهر ونصف.
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