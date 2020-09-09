رغم جاهزيتها للعمل.. خطأ في المسمى يتسبب في تأخر افتتاح كلية الألسن بالغردقة.. والأهالي: الحلم تبخر

حالة من الغضب تنتاب أهالى محافظة البحر الأحمر بسبب تأخر افتتاح كلية الألسن، فالسبب في تأخر افتتاح كلية الألسن بالغردقة هو خطأ فى الأوراق الإدارية حيث تم أخذ الموافقة من مجلس الوزراء باسم كلية "اللغات والترجمة "وهذا المسمى لا يوجد في لائحة المجلس الأعلى للجامعات وهو خاص بالأزهر.





وكشف مصدر بجامعة جنوب الوادى أن رئيس جامعة جنوب الوادى أرسل الأوراق للحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء مرة أخرى لتغيير مسمى الكلية لتصبح "الألسن" بدلاً من "اللغات والترجمة " وأن الكلية ستفتح أبوابها قبل بدء العام الدراسي وستقبل التحويلات.





وطالب حسين الشربينى والد إحدى الفتيات اللاتى تقدمن بأوراقهن لكلية الألسن بالأقصر بسرعة افتتاح الكلية قبل بدء العام الدارسى حيث إنهم فوجئوا بعدم إدارج اسم الكلية برغبات التنسيق وهناك عدد كبير من أبناء البحر الأحمر وخاصة الطالبات لديهم رغبة فى الالتحاق بهذه الكلية.





وأضافت هبة السباعى مدرسة بالغردقة ولديها ابنة أن كلية الألسن كانت حلمًا للجميع ولكن تبخر الحلم مع الخطأ الإدارى ولكن يمكن علاج الأمر بسرعة خاصة أن الكلية جاهزة للعمل وأن لجنة من المجلس الأعلى للجامعات حضرت وعاينت الكلية وتأكدت من جاهزيتها حيث تمت الموافقة على عمل كلية الذكاء الصناعى والتى تقع فى نفس المينى.





وناشت مروة رشدى ولي أمر طالبة، رئيس مجلس الوزراء بالموافقة وسرعة البت فى طلب رئيس الجامعة فى الطلب المقدم منه بتغيير المسمى حيث إن الموافقة على افتتاح الكلية وبدء الدراسة بها قائمة بالفعل أما اختلاف المسميات فيمكن تداركه إدارياً رحمة بنا وبأبنائنا.





كان قد أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي في تصريحات صحفية سابقة، أن كليتي الألسن والذكاء الاصطناعي بالغردقة جاهزتان لاستقبال الطلاب الجدد في العام الدراسي الجديد وذلك بعد الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي وتجهيز المعامل لكافة احتياجاتها بتكلفة وصلت 140 مليون جنيه.





وأوضح الغرباوي أن لجنة فنية المجلس الأعلي للجامعات والرقابة الإدارية قامت بتفقد منشآت الكليتين ورفعت تقريرها عن جاهزية الكليتين لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.





وأضاف الغرباوي أنه تمت الموافقة على فتح ٤ أقسام لغات لتدريس اللغات الإيطالية والروسية والألمانية والإنجليزية بكلية الألسن بمدينة الغردقة والتي تستعد لاستقبال الطلاب في العام الدراسي المقبل.





وتابع أن كليات جامعات جنوب الوادي فرع الغردقة ستكون جميعها مرتبطة بالمجتمع ومتطلبات سوق العمل والإمكانيات المادية والبشرية والمشروعات التي تشتهر بها محافظة البحر الأحمر حتي يتاح للطلاب الدراسة النظرية والتدريب العملي والتطبيقي وأهم هذه الكليات هندسة التعدين والطاقة.





وأكد الدكتور محفوظ عبد الستار عميد تربية الغردقة في تصريحات صحفية سابقة، أن المساحة الإجمالية لفرع الجامعة بالغردقة 500 فدان تم البناء لكليتي الحاسبات والذكاء والألسن على مساحة 9200 متر بتكلفة 140 مليون جنيه على أحدث طراز السلامة المهنية وتشمل المباني 12 معملا و14 قاعة بالإضافة إلى المكاتب الإدارية ومكاتب هيئة التدريس والدراسات العليا بتكلفة 140 مليون جنيه.





وأضاف عبد الستار أنه تمت الموافقة على إنشاء العديد من الكليات الجديدة منها الألسن وعلوم البحار والمصايد وهندسة البترول والتعدين وهندسة الطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة والفنادق، وتم اختيار هذه الكليات الجديدة لتتناسب مع متطلبات المحافظة لتساهم فى خدمة القطاع السياحي والفندقي والتعديني والبترولي والقطاع البحري والسمكي والطاقة الجديدة والمتجددة.