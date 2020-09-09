بعد قليل.. اللجان تفتح أبوابها للتصويت في اليوم الثاني لإعادة انتخابات مجلس الشيوخ

تفتح بعد قليل اللجان الفرعية في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من انتخابات الإعادة لـ مجلس الشيوخ.

وبدأ أمس أول أيام الاقتراع في انتخابات الإعادة لـ مجلس الشيوخ 2020 بالداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يتم إعلان النتيجة الأربعاء 16 سبتمبر.

وأعلنت الهيئة عن الإجراءات الصحيحة لفرز الأصوات عقب انتهاء يومي التصويت؛ وقالت، إن رئيس اللجنة الفرعية يقوم في حضور أمناء اللجنة ومن يحضر من مندوبي المرشحين والقوائم وممثلي الإعلام والمتابعين والزائرين بتحديد صناديق النظام الذي سيبدأ في فرزه ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلق بها من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة، ويقوم بفض الأقفال البلاستيكية الموضوعة على الصناديق التي يتم تحديدها وصندوق تلو الآخر.

وأضافت أن رئيس اللجنة يقوم بعدها بتفريغ صندوق الاقتراع المستخدم من محتوياته بالكامل على طاوله وإطلاع الحضور على أنه أصبح فارغًا ثم يقوم بفرد بطاقات الاقتراع المطوية واحدة تلو الأخرى على الظهر وذلك بمعاونة أمناء اللجنة والتأكد من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها على ظهر كل بطاقة، ثم تقسيم البطاقات إلى مجموعتين (الأصوات الباطلة والصحيحة) وحصر وإثبات عدد الأصوات الباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح.

وأضافت أنه يتم تحرير محضر إجراءات الفرز للنظام الفردي حيث يثبت به عدد الناخبين المقيدين باللجنة الفرعية وعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح.

وأوضحت أن رئيس اللجنة الفرعية يقوم بعد ذلك بالتوقيع على محاضر إجراءات الفرز وكذلك أمناء اللجنة ومندوبي ووكلاء المرشحين الذين حضروا عملية الفرز، ويتم تسليم نسخة من نتيجة الفرز بالأرقام والحروف لمن يطلبها من مندوبي المرشحين، ويوقع المستلم بما يفيد الاستلام.

وأشارت إلى أنه عقب ذلك يقوم رئيس اللجنة الفرعية بوضع بطاقات الاقتراع التي لم تستخدم في الجوال المعد لذلك وغلقه بالقفل البلاستيكي يثبت رقمه بمحضر إجراءات اللجنة، ووضع بطاقات الاقتراع المستخدمة الخاصة بالنظام الفردي في الحافظة البلاستيكية المخصصة لذلك ثم وضع الحافظة داخل الحقيبة المخصصة لذلك بعد التأكد من إثبات بيانات اللجنة الفرعية عليها، ويتم غلق الحقيبة بقفل بلاستيكي ويثبت رقمة بمحضر إجراءات الفرز.

ويقوم رئيس اللجنة الفرعية بوضع كشف اسماء الناخبين فقط في الحافظة البلاستيكية المعدة لذلك بعد التأكد من سلامة جميع الأوراف ومسلسة حتى الصفحة الأخيرة وغلقة بشريط اللأصق المؤمن وإثبات رقمه بمحضر إجراءات الفرز لفردي، ووضع محضر إجراءات اللجنة الفرعية ومحضر الغلق ومحضر فتح اليوم الثاني وكشوف الفرز ومحضر إجراءات الفرز للفردي في الحافظة البلاستيكية وغلقها بالشريط اللأصق المؤمن وإثبات رقمه في محضر الفرز قبل وضعه بالحافظة.

كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بتسليم باقي أوراق العملية الانتخابية والحقيبتين بمرافقة أمين اللجنة الفرعية إلى لجنة حفظ أوراق العملية الانتخابية باللجنة العامة واستلام الإيصال الدال على التسليم، وكذلك تسليم كشف حضور أمناء اللجنة الفرعية لرئيس اللجنة العامة رفق الايصال الدال على تسليم باقي أوراق العملية الانتخابية للجنة حفظ أوراق العملية الانتخابية باللجنة العامة.

على أن يقوم رئيس لجنة الحفظ بتسليم الأوراق إلى رئيس لجنة متابعة سير الانتخابات، وهي محضر إجراءات لجنة الحفظ والحقائب الزرقاء المغلقة بأقفال التأمين البلاستيكية طبقا للوارد بمحضر إجراءات الحفظ باللجنة العامة ودفاتر إيصالات استملام لجنة الحفظ من اللجان الفرعية وجميع أصول الإيصالات المحررة للجنة الفرعية.

ويقوم رئيس اللجنة العامة بتسليم الأوراق إلى رئيس لجنة متابعة سير الانتخابات، وهي محضر إجراءات اللجان الفرعية ونماذج حضور أمناء اللجان الفرعية ومنسقي الطابور ومحاضر الغلق في اليومان الأول والثاني، ومحاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية وكشوف نتيجة فرز الأصوات التي حصل عليها كل مرشح باللجان، ودافتر إيصالات استلام أوراق اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة، ومحضر إجراءات اللجنة العامة، وكشف تجميع الأصوات باللجنة العامة لنظام الفردي وسجل قيد التظلمات المقدمة للجنة العامة، ودفاتر إيصالات استلام التظلمات المقدمة للجنة العامة.