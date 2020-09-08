AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الهدهد وشاعر الأزهر يحكمان مسابقة "الشعر" للوافدين

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:40 م
الهدهد وشاعر الأزهر
الهدهد وشاعر الأزهر يحكمان مسابقة "الشعر" للوافدين
Advertisements
محمد شحتة
انطلقت اليوم مسابقة (الشعر) للطلاب الوافدين، التي تعد من ضمن فعاليات مسابقات (مواهب وقدرات) التي أطلقها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، برعاية من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، لتعزيز روح القدرات الإبداعية وتنمية الحس الفني لدى الطلاب؟

وقامت لجنة التحكيم المؤلفة من: الدكتور إبراهيم الهدهد، أستاذ البلاغة بكلية اللغة العربية ورئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور علاء جانب أستاذ الأدب بكلية اللغة العربية وشاعر الأزهر ومستشار نائب رئيس الجامعة للأنشطة الثقافية والفائز بجائزة أمير الشعراء، والدكتور عبد العزيز مبروك مدير عام الخدمات الطلابية بقطاع مدن البعوث الإسلامية، بالاستماع لنماذج الشعر التي تم حفظها من قبل الطلاب.

وعبرت اللجنة عن سعادتها البالغة بالطلاب المتسابقين الذين تميزوا فى إلقاء الشعر فضلًا عن إتقانهم النطق السليم بما يحببهم فى اللغة العربية وعلومها، وإحياء أمجاد الشعر العربي بين الوافدين.

يذكر أن لجنة مسابقة (حفظ القرآن الكريم كاملًا)  قد استكملت اليوم اختبار الطلاب في تلاوة القرآن الكريم وحفظه لاختيار أفضل الأصوات وأكثرها حفظًا للقرآن الكريم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق فعاليات مسابقتي القرآن الكريم والخطابة للوافدين بالأزهر

الأزهر يتحمل نفقات مسحة كورونا للطلاب الوافدين

انطلاق مسابقتي تجويد القرآن الكريم والتحدث باللغات الأجنبية لوافدي الأزهر

أمين مجمع البحوث الإسلامية يشهد انطلاق مسابقة حفظ القرآن للوافدين

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك.. رفض تأجيل دوري أبطال أفريقيا.. ومرتضى عن غرامة الجبلاية: الراجل يخصم مليم

السودان: دعم مصر السخي يرسخ العلاقات بين البلدين

وزير الري السوداني يكشف أسباب الآثار المدمرة للفيضانات والسيول بالبلاد

الديهي يتصبب عرقا بسبب فضيحة جنسية بالمنصورة: إحنا مش في تركيا

بفستان يبرز جمالها.. ريا أبي راشد تتألق على إنستجرام.. شاهد

اتحاد الكرة: تغريم مرتضى منصور 100 ألف جنيه.. وعدلي القيعي 50 ألفا

AdvertisementS

لمخالفتهما الشريعة والقانون.. مطالبات بالقبض على فتاتين أعلنتا زواجهما مثليًا .. ومصدر أمني يرجح: حسابات وهمية

تعديل جديد لتسجيل العقارات.. الشهر العقاري: إعفاء نوعين من المباني في المصالحة

تظاهرات المنيب.. أحمد موسى يفتح النار على الأخوان وتحذير عاجل للمواطنين

نداء عاجل من أحمد موسى للمحافظين ورئيس الوزراء بشأن مخالفات البناء

الهلاك قادم.. الصحة العالمية تعلن الطوارئ وتدعو شعوب العالم للاستعداد .. فيديو

خبير تربوي: خطة شوقي للعام الدراسي الجديد ستحافظ على سلامة الطلاب

خلال شهر.. الإسكان تعلن خبرا سارا للمواطنين.. فيديو

العربية: وفود من حكومة السراج تغادر ليبيا متجهة إلى القاهرة

محليات النواب تزف بشرى للمواطنين حول تظلمات مخالفات البناء.. فيديو

مواطن يحول بطنه لـ خزنة فلوس.. وطبيب في القصر العيني يستخرج منها 6500 جنيه | صور

دراسة: السكر والضغط يُحدان من قدراتك العقلية.. تفاصيل

الديهي يتصبب عرقا بسبب فضيحة جنسية بالمنصورة: إحنا مش في تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جنيه واحد.. 5 أطعمة تعالج أنفلونزا المعدة

رسميا .. الإعلان عن هيونداي كونا وإن لاين الجديدة .. صور

بفستان يبرز جمالها.. ريا أبي راشد تتألق على إنستجرام.. شاهد