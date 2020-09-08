الهدهد وشاعر الأزهر يحكمان مسابقة "الشعر" للوافدين

انطلقت اليوم مسابقة (الشعر) للطلاب الوافدين، التي تعد من ضمن فعاليات مسابقات (مواهب وقدرات) التي أطلقها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، برعاية من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، لتعزيز روح القدرات الإبداعية وتنمية الحس الفني لدى الطلاب؟



وقامت لجنة التحكيم المؤلفة من: الدكتور إبراهيم الهدهد، أستاذ البلاغة بكلية اللغة العربية ورئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور علاء جانب أستاذ الأدب بكلية اللغة العربية وشاعر الأزهر ومستشار نائب رئيس الجامعة للأنشطة الثقافية والفائز بجائزة أمير الشعراء، والدكتور عبد العزيز مبروك مدير عام الخدمات الطلابية بقطاع مدن البعوث الإسلامية، بالاستماع لنماذج الشعر التي تم حفظها من قبل الطلاب.





وعبرت اللجنة عن سعادتها البالغة بالطلاب المتسابقين الذين تميزوا فى إلقاء الشعر فضلًا عن إتقانهم النطق السليم بما يحببهم فى اللغة العربية وعلومها، وإحياء أمجاد الشعر العربي بين الوافدين.





يذكر أن لجنة مسابقة (حفظ القرآن الكريم كاملًا) قد استكملت اليوم اختبار الطلاب في تلاوة القرآن الكريم وحفظه لاختيار أفضل الأصوات وأكثرها حفظًا للقرآن الكريم.