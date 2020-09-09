سعر الذهب فى مصر اليوم

ننشر اسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 9 سبتمبر 2020.
أسعار الذهب اليوم فى مصر:
استقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى فئة عند 967جنيهًا.
وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 846 جنيهًا.
وبلغ جرام الذهب عيار 18 جنيها 725 جنيهًا للجرام.
وسجل سعر الجنيه الذهب 6770 جنيهًا.
اقرا ايضا ..عيار 21 بـ 846 جنيها.. سعر الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء اليوم
وسجل السعر العالمى للذهب 1932 دولار جنيه للأوقية.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
أسعار الذهب اليوم فى مصر:
استقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى فئة عند 967جنيهًا.
وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 846 جنيهًا.
وبلغ جرام الذهب عيار 18 جنيها 725 جنيهًا للجرام.
وسجل سعر الجنيه الذهب 6770 جنيهًا.
اقرا ايضا ..عيار 21 بـ 846 جنيها.. سعر الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء اليوم
وسجل السعر العالمى للذهب 1932 دولار جنيه للأوقية.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.