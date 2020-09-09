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تصل لـ 250 مليون جنيه.. تعرف على تفاصيل حجم الاستثمارات بين مؤسسة العربي وأكاديمية البحث العلمي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
استثمارات بين مؤسسة
استثمارات بين مؤسسة العربي و أكاديمية البحث العلمي
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قسم التوك شو
كشف المهندس محمد مجدي العربي مدير مركز البحوث والتطوير، عن بروتوكول تعاون بين مجموعة العربي والبحث العلمي لتطوير الصناعات، مؤكدًا أنه من الأهداف الاساسية لمؤسسة العربي هو تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المصري في المنتجات التي نبيعها وفي الفترة السابقة اهتمت الشركة بالتطوير والبحوث حيث إن الشركة تبنت شركة للبحوث والتطوير.  

وأكد "العربي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج رأي عام على قناة تن تي في، أن البروتوكول بين مؤسسة العربي وأكاديمية البحث العلمي أساسه التعاون بين المؤسسة والأكاديمية ووصل التعاون إلى استثمارات تصل إلى 250 مليون جنيه.     

وأضاف مدير مركز البحوث والتطوير بمجموعة العربي، أن الأكاديمية تمتلك مجموعة من الباحثين الأكفاء ونأمل أن يستطيعوا أن يحصلوا علي براءات إختراع و التسويق إلى منتجاتهم عبر مؤسسة العربي.

ونوه إلى أننا نملك مجموعة أبحاث في العديد من المجالات، مضيفا أن الجانب الصناعي هو الجانب العملي والجانب الأكاديمي هو الجانب النظري و في الفترة السابقة كانت هناك فجوة بين الاثنين أما الآن فنحن نحاول أن نقرب بين الجانبين.
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