السودان في طوارئ والفيضان لم ينته.. إشادة بدور مصر لتخفيف معاناة أشقائهم في الخرطوم.. فيديو

قال عباس فضل الله مفوض العون الإنساني السوداني، إن النيل ما زال ينتشر علي أرض السودان بصورة أكبر عن العام الماضي، مضيفا أن الفيضان 2020 هو الأكثر غزارة بين الفيضانات السابقة.





وأكد فضل الله خلال مداخلة هاتفية على قناة تن تي في، أن هناك العديد من الخسائر بسبب الفيضان و هناك خسائر أرواح و تهدم كلي أو جزئي للمنازل و موت الماشية و غرق المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أن عدد المتضررين تقريبا 111000 مواطن سوداني.





وأضاف مفوض العون الإنساني السوداني، أنه بعد إعلان الحكومة حالة الطوارئ و العديد من الدول مثل مصر و السعودية أرسلت مساعدات من أجل تخفيف معاناة السودانيين من الجانب الغذائي والصحي.