برلماني: الدولة تقوم بمجهودات كبيرة من أجل المواطن

قال عضو مجلس النواب اللواء أركان حرب، حسن محمد السيد، إن الدولة المصرية تقوم بمجهودات كبيرة من أجل المواطن، ومن أجل توفير كل سُبل الراحة.





وأضاف حسن محمد السيد خلال حواره ببرنامج "نبض مصر" تقديم الإعلامي هشام البقلي، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يقوم بمهام كبيرة جدًا، منها توفير السلع بأسعار مخفضة، مشروعات الطرق.





وأوضح حسن محمد السيد أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يمتلك أكثر من 1000 سيارة تقوم بالتجول فى المحافظات لتقديم المأكولات بأسعار مخفضة.





ولفت حسن محمد السيد إلى أن الجهاز يقدم خدمات قوية وتتم فى وقت قصير جدًا، وكذلك يوفر فرص عمل للشباب.





وأوضح حسن محمد السيد أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يمتلك أكثر من 1000 سيارة تقوم بالتجول فى المحافظات لتقديم المأكولات بأسعار مخفضة.