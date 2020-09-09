مثال للكرم والشهامة.. السفير السوداني بالقاهرة ينعي الفنانة ستونة بكلمات مؤثرة

نعى السفير محمد الياس، سفير السودان لدى القاهرة، والعاملين بسفارة السودان بالقاهرة ، الفنانة والممثلة السودانية ، فاطمة علي آدم ، الشهيرة بـ"ستونة".





وقال السفير السوداني فى نعيه " كانت الفقيدة مثالا للشخصية السودانية المتميزة والأصيلة كَرَمًا وشهامة ومروءة ، تهتم بأمر السودان والسودانيين ، ورأيناها خلال أزمة العالقين السودانيين في مصر ، تعمل بإخلاص وتفانٍ؛ من أجل تخفيف معاناتهم ، ومساعدتهم في السكن والإعاشة والعلاج.. لها الرحمة بقدر ما قدمت للفن السوداني في مصر".



