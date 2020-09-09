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أخبار البلد

مثال للكرم والشهامة.. السفير السوداني بالقاهرة ينعي الفنانة ستونة بكلمات مؤثرة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:23 ص
ستونة
ستونة
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ميس رضا
نعى السفير محمد الياس، سفير السودان لدى القاهرة، والعاملين بسفارة السودان بالقاهرة، الفنانة والممثلة السودانية، فاطمة علي آدم، الشهيرة بـ"ستونة".

وقال السفير السوداني فى نعيه " كانت الفقيدة مثالا للشخصية السودانية المتميزة والأصيلة كَرَمًا وشهامة ومروءة، تهتم بأمر السودان والسودانيين، ورأيناها خلال أزمة العالقين السودانيين في مصر، تعمل بإخلاص وتفانٍ؛ من أجل تخفيف معاناتهم، ومساعدتهم في السكن والإعاشة والعلاج.. لها الرحمة بقدر ما قدمت للفن السوداني في مصر". 

واختتم نعيه، بالدعاء بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنها الله فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
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