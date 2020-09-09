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محافظات

انتظام العملية الانتخابية بلجان الإعادة فى انتخابات الشيوخ بأسوان فى يومها الثانى

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
انتظمت صباح اليوم العملية الانتخابية داخل لجان الاقتراع بمحافظة أسوان بإجمالى 255 لجنة فرعية فى اليوم الثانى لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وكان قد شهد اليوم الأول لجولة الإعادة بمجلس الشيوخ إقبالًا من المواطنين خاصة من السيدات اللاتى اصطففن فى طوابير أمام اللجان، وكذلك الرجال والشباب بالقرى والنجوع.

كما شهد اليوم الأول إصابة مراقبين إثنين بهبوط داخل لجنتين بالمحافظة، تم نقل أحدهما بسيارة إسعاف للمستشفى، بينما تم إسعاف الحالة الأخرى فى مكانها.

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يذكر أن مرشحى انتخابات مجلس الشيوخ بجولة الإعادة واصلوا تنظيم المؤتمرات الجماهيرية خلال الأيام الماضية لكسب دعم وتأييد الأهالي خلال جولتهم في المرة الثانية.

ومن المقرر التنافس بين 4 مرشحين في الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 هم بمدينة أسوان اللواء مصطفى جمعة مرشح ''مستقل''، ومركز دراو محمد الأنور حزب ''مستقبل وطن''، ومرشح مركز إدفو ياسر عبد الحميد عوض ''مستقل''، ومرشح آخر لنفس المركز مجد الدين حسيبو وشهرته مجدي حسيبو حزب ''مستقبل وطن.

ويخوض جولة الإعادة 52 مرشحا على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج جولة الإعادة عقب انتهاء الاقتراع والفرز فى موعد أقصاه 16 سبتمبر الجارى.
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