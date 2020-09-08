إصابة مراقبين بهبوط داخل لجنتين بأسوان وتقديم العلاج اللازم لهما

تعرض مراقبان للإصابة بهبوط داخل لجان الاقتراع خلال اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ بأسوان، وتم نقل أحدهما إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية.
كانت غرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان بإشراف الدكتور محمد الدخيلى تلقت بلاغًا بإصابة كل من محمد .ف.ا مراقب لجنة، 35 سنة، بهبوط عام داخل لجنة رقم 24 بجزيرة سهيل بمدينة أسوان، وتم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى، كما أصيبت شيرين .م.إ مراقبة لجنة، 22 سنة، بهبوط عام، وأسعفت داخل اللجنة، وذلك بمدرسة حاجر أبو خليفة الابتدائية بإدفو.
وأقرأ أيضًا :
وتواصل اللجان الإنتخابية بمحافظة أسوان إستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم لإختيار مرشحيهم في جولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ 2020 .
وكانت اللجان الإنتخابية شهدت توافدا ملحوظا للسيدات وخاصة لجنة مدرسة أبطال أكتوبر الإبتدائية المشتركة بأسوان وسط إجراءات أمنية وإحترازية.
يذكر أن مرشحى إنتخابات مجلس الشيوخ بجولة الإعادة واصلوا تنظيم المؤتمرات الجماهيرية خلال الأيام الماضية لكسب دعم وتأييد الأهالي خلال جولتهم في المرة الثانية.
ومن المقرر التنافس بين 4 مرشحين في الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 هم بمدينة أسوان اللواء مصطفى جمعة مرشح ''مستقل''، ومركز دراو محمد الأنور حزب '' مستقبل وطن''، ومرشح مركز إدفو ياسر عبدالحميد عوض ''مستقل''، ومرشح آخر لنفس المركز مجد الدين حسيبو وشهرته مجدي حسيبو حزب ''مستقبل وطن''.
كانت غرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان بإشراف الدكتور محمد الدخيلى تلقت بلاغًا بإصابة كل من محمد .ف.ا مراقب لجنة، 35 سنة، بهبوط عام داخل لجنة رقم 24 بجزيرة سهيل بمدينة أسوان، وتم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى، كما أصيبت شيرين .م.إ مراقبة لجنة، 22 سنة، بهبوط عام، وأسعفت داخل اللجنة، وذلك بمدرسة حاجر أبو خليفة الابتدائية بإدفو.
وأقرأ أيضًا :
وتواصل اللجان الإنتخابية بمحافظة أسوان إستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم لإختيار مرشحيهم في جولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ 2020 .
وكانت اللجان الإنتخابية شهدت توافدا ملحوظا للسيدات وخاصة لجنة مدرسة أبطال أكتوبر الإبتدائية المشتركة بأسوان وسط إجراءات أمنية وإحترازية.
يذكر أن مرشحى إنتخابات مجلس الشيوخ بجولة الإعادة واصلوا تنظيم المؤتمرات الجماهيرية خلال الأيام الماضية لكسب دعم وتأييد الأهالي خلال جولتهم في المرة الثانية.
ومن المقرر التنافس بين 4 مرشحين في الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 هم بمدينة أسوان اللواء مصطفى جمعة مرشح ''مستقل''، ومركز دراو محمد الأنور حزب '' مستقبل وطن''، ومرشح مركز إدفو ياسر عبدالحميد عوض ''مستقل''، ومرشح آخر لنفس المركز مجد الدين حسيبو وشهرته مجدي حسيبو حزب ''مستقبل وطن''.