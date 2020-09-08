إصابة مراقبين بهبوط داخل لجنتين بأسوان وتقديم العلاج اللازم لهما

تلقت

شهدت



يذكر أن مرشحى إنتخابات مجلس الشيوخ بجولة الإعادة واصلوا تنظيم المؤتمرات الجماهيرية خلال الأيام الماضية لكسب دعم وتأييد الأهالي خلال جولتهم في المرة الثانية.



ومن المقرر التنافس بين 4 مرشحين في الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 هم بمدينة أسوان اللواء مصطفى جمعة مرشح ''مستقل''، ومركز دراو محمد الأنور حزب '' مستقبل وطن''، ومرشح مركز إدفو ياسر عبدالحميد عوض ''مستقل''، ومرشح آخر لنفس المركز مجد الدين حسيبو وشهرته مجدي حسيبو حزب ''مستقبل وطن''.

