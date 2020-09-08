توافد الناخبين على صناديق الاقتراع بأسوان.. فيديو وصور

تواصل اللجان الانتخابية بمحافظة أسوان ا ستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحيهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.









وكانت اللجان الانتخابية شهدت توافد السيدات، وخاصة لجنة مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة بأسوان وسط إجراءات أمنية واحترازية.





هذا فيما تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لجنتى مدرسة أبطال أكتوبر وقصر الثقافة للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية الجارى تنفيذها داخل وخارج اللجان للوقائية من انتشار فيروس كورونا، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية للأجواء الانتخابية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 والتى تجرى خلال يومى 8 و9 سبتمبر الجارى ووسط جموع الناخبين.

















يذكر أن مرشحى انتخابات مجلس الشيوخ بجولة الإعادة واصلوا تنظيم المؤتمرات الجماهيرية خلال الأيام الماضية لكسب دعم وتأييد الأهالي خلال جولتهم في المرة الثانية.







اقرأ أيضًا:وأكد اللواء أشرف عطية أنه تم إعطاء توجيهات مباشرة للجهات المعنية بتطهير وتعقيم اللجان بالداخل والخارج بإجمالى 255 لجنة فرعية، وذلك قبل انطلاق ماراثون جولة الإعادة وأثناء العملية الانتخابية لاستقبال مليون و35 ألفا و571 ناخبا وناخبة، مع تركيب بوابات للتعقيم أمام اللجان، علاوة على توفير المستلزمات الطبية من المطهرات والصابون، والالتزام بارتداء الكمامات للحفاظ على صحة وسلامة الناخبين والمراقبين.ومن المقرر التنافس بين 4 مرشحين في الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 هم بمدينة أسوان اللواء مصطفى جمعة مرشح ''مستقل''، ومركز دراو محمد الأنور حزب ''مستقبل وطن''، ومرشح مركز إدفو ياسر عبد الحميد عوض ''مستقل''، ومرشح آخر لنفس المركز مجد الدين حسيبو وشهرته مجدي حسيبو حزب ''مستقبل وطن''.