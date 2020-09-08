إقبال متوسط على لجان أسوان قبيل غلق الصناديق ..شاهد

شهدت لجان الاقتراع لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ 2020 توافدا وإقبالا من الناخبين لاختيار مرشحيهم وذلك داخل 255 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز محافظة أسوان.





ففى مدينة ومركز كوم أمبو شمال أسوان كان هناك إقبال من الرجال والسيدات على لجان الاقتراع حيث قام رئيس المدينة اللواء وجدى سليم ونوابه بمتابعة سير العملية الانتخابية والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا وتهيئة الأجواء لإدلاء الناخبين بأصواتهم فى اللجان المختلفة.





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وكان قد تم تنفيذ الإجراءات الإحترازية داخل وخارج اللجان للوقائية من إنتشار الفيروس طبقا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حيث تم تطهير وتعقيم اللجان بالداخل والخارج وذلك قبل إنطلاق ماراثون جولة الإعادة وأثناء العملية الإنتخابية لإستقبال السادة الناخبين فضلًا عن تحمل تركيب المظلات كساحة إنتظار أمام اللجان لحماية الناخبين من أشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة ، مع توفير المقاعد والمبردات ووسائل التهوية المناسبة ، وأيضًا كراسى متحركه لذوى الإحتياجات الخاصة وكبار السن حيث تم وضع جميع اللجان بالدور الأرضى.





كما يوجد غرف العمليات بالمركز والاحياء والوحدات القروية لتكون جاهزة من أجل متابعة سير العملية الإنتخابية والتعامل الفورى مع أى معوقات يمكن أن تؤثر على إنتظامها ، وهو الذى توازى مع رفع درجة الإستعداد داخل الشئون الصحية فيما تم تجهيز المولدات الكهربائية الاحتياطية لتشغيلها فى حالة إنقطاع التيار الكهربائى.





يذكر أن مرشحى انتخابات مجلس الشيوخ بجولة الإعادة واصلوا تنظيم المؤتمرات الجماهيرية خلال الأيام الماضية لكسب دعم وتأييد الأهالي خلال جولتهم في المرة الثانية.





ومن المقرر التنافس بين 4 مرشحين في الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 هم بمدينة أسوان اللواء مصطفى جمعة مرشح ''مستقل''، ومركز دراو محمد الأنور حزب ''مستقبل وطن''، ومرشح مركز إدفو ياسر عبد الحميد عوض ''مستقل''، ومرشح آخر لنفس المركز مجد الدين حسيبو وشهرته مجدي حسيبو حزب ''مستقبل وطن.