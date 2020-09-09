النائب أمين مسعود يثمن تشديد "الجزار" بعدم السماح بأى مخالفات بالمدن الجديدة





أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة بالقضايا المهمة التى ناقشها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع قيادات شرطة التعمير، ومديرى الأمن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة لتعزير دور هذه الأجهزة، فى تطبيق القانون، وتحقيق الانضباط، ورصد ومنع جميع أشكال المخالفات بالمدن الجديدة.





وأعلن " مسعود " فى بيان له اصدره اليوم تاييده التام لتأكيد وزير الإسكان بأن هناك توجيهات مشددة من القيادة السياسية، بضبط العمران على مستوى الدولة المصرية ومعالجة التشوه العمرانى الذى حدث خلال الفترات السابقة، من أجل إظهار العمران المصرى بالشكل الحضارى اللائق بتاريخ الدولة المصرية اضافة الى تشديد الوزير بعدم السماح بظهور أى شكل من أشكال العشوائية، والتشوه العمرانى بالمدن الجديدة وأن تكون هذه المدن هى القدوة فى النمط الحضارى والانضباط العمرانى لباقى المدن القائمة ولن نسمح بظهور أى مخالفات أو تشوهات عمرانية بالمدن الجديدة، ولا تهاون فى تطبيق القانون.





وطالب النائب أمين مسعود من جميع المحافظات اتخاذ هذا الفكر العبقري للدكتور عاصم الجزار لتطبيقه بجميع المدن والمراكز والاحياء وحتى القرى داخل جميع المحافظات لتطبيقه بصفة عامة وداخل اى تجمعات اسكان جديدة بصفة خاصة بحيث يتم التخطيط بأسلوب علمى وهندسى سليم عن تشييد اى عقارات جديدة للقضاء على عشوائية البناء والقبح المعماري الذى اصاب جميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء على مستوى الجمهورية.





وكان الدكتور عاصم الجزار قد شدد على ضرورة وضع إطار قوى وواضح لدور إدارات الأمن بالمدن الجديدة، ووضع أسس وقواعد منهجية، ومنظومة عمل متكاملة، لتحقيق هذا الدور الهام فى تحقيق الأمن والانضباط بالمدن الجديدة، وحسن التعامل مع المواطنين، والتنسيق والتعاون التام مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة.





وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه سيتم إنشاء وحدة مركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة مخالفات البناء التى قد تحدث بعد ذلك بالمدن الجديدة، ومتابعة قرارات الإزالة التى تصدر لتلك المخالفات وتنفيذها، وستكون هناك متابعة دورية على جميع أجهزة المدن الجديدة لمتابعة موقف إزالة المخالفات.





واستمع الوزير إلى آراء ومقترحات مديرى الأمن بالمدن الجديدة، وقام بالرد على استفساراتهم، مؤكدًا أنه سيتم عقد لقاءات دورية مع الوزير وقيادات الوزارة والهيئة، ومدير الأمن وشرطة التعمير، من أجل تنظيم إطار العمل ومتابعته بشكل دورى، وتذليل العقبات والمعوقات.