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أخبار البلد

مدبولي: الدولة لن تهدم أي مبانٍ يشغلها مواطنون

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:36 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة لن تهدم أي مبانٍ يشغلها مواطنون، وقال: "وسوف نبطل قصارى جهدنا لحل مشكلة البناء المخالف"، مشيرا إلى أن الحكومة لن تسمح بأي بناء مخالف جديد.


وشدد رئيس الوزراء على كل المحافظين بمراجعة قيم التصالح في بعض المناطق التي تمت الشكوى من ارتفاع قيمة التصالح فيها، ومراجعة تقديرات اللجان لأسعار الأراضي، حيث بالفعل هناك تخفيض يتراوح من ١٠ إلى ٥٥٪ من التقديرات السابقة.
 

وأوضح مدبولي أن الرخصة سوف تصبح عقدا مشتركا بين المواطن والدولة، ولو خالف طالب الرخصة الاشتراطات سيتم تنفيذ القانون ضده.
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