مدبولي: الدولة لن تهدم أي مبانٍ يشغلها مواطنون

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة لن تهدم أي مبانٍ يشغلها مواطنون، وقال: "وسوف نبطل قصارى جهدنا لحل مشكلة البناء المخالف"، مشيرا إلى أن الحكومة لن تسمح بأي بناء مخالف جديد.









وشدد رئيس الوزراء على كل المحافظين بمراجعة قيم التصالح في بعض المناطق التي تمت الشكوى من ارتفاع قيمة التصالح فيها، ومراجعة تقديرات اللجان لأسعار الأراضي، حيث بالفعل هناك تخفيض يتراوح من ١٠ إلى ٥٥٪ من التقديرات السابقة.



