تجهيزات جديدة لـ فورد موستنج شيلبي G500 موديل 2021.. صور

نشر الموقع الرسمي لشركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات مستند رسمي جديد يوضح جميع تشكيلة الشركة لعام 2021 بما في ذلك طراز شيلبي GT500.

كما أكدت شركة فورد ان الطراز موستنج شيلبي G500 سيحصل على تجهيزات جديدة ، من بينها الاختيار من بين ثلاثة ألوان خارجية إضافية" Grabber Yellow و Carbonized Gray و Antimatter Blue

بالاضافة الى ان فورد شيلبي GT500 موديل 2021 ستحصل على حزمة Carbon Fiber Handling ، كما ان الألوان الثلاثة تتوفر أيضًا في طراز موستنج GT ونسخة EcoBoost الأساسية من موستنج .

وتقول شركة فورد أن الحزمة الجديدة ستشمل جنوط من ألياف الكربون السوداء مقاس 20 بوصة ودعامات علوية قابلة للتعديل.

وأوضحت شركة فورد أنه لا يمكن طلب شيلبي GT500 2021 مع كلتا الحزمتين لأن أحدهما يستبعد الآخر، ولكن يبدو أن طراز 2021 الجديد سيجمع بين الاثنين للحصول على مجموعة كاملة من المعدات.

كما ذكر المستند الرسمى لشركة فورد أن طراز Mach 1 الجديد سيتوفر في الألوان التالية: Fighter Jet Gray و Iconic Silver و Shadow Black و Oxford White و Velocity Blue و Twister Orange و Race Red و Grabber Yellow.