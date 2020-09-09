ضبط 8 قاعات أفراح تعمل بدون ترخيص بأبو النمرس .. صور





قامت الإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة، بتنفيذ حملة على قاعات الأفراح بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس، للتأكد من التزامها بالقوانين والقرارات واللوائح المنظمة وعدم تشغيلها وفقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حرصًا على الصحة العامة ومنع أى تجمعات.





جاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتفتيش والرقابة على كافة المنشآت غير السياحية التى تمارس نشاطا سياحيا بدون ترخيص وضمن أعمال اللجنة رقم ٥٢٣٥ لسنة ٢٠٠٩، حيث شارك في أعمال اللجنة مركز ومدينة أبو النمرس، وشئون البيئة والأمن الصناعى وشرطة المرافق.





ونجحت اللجنة فى ضبط ٨ قاعات أفراح تعمل بدون ترخيص من الوحدة المحلية المختصة، رغم صدور القرارات بعدم تشغيلها وفقا للاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.