AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 8 قاعات أفراح تعمل بدون ترخيص بأبو النمرس .. صور

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:22 م
قاعات الافراح
قاعات الافراح
Advertisements
محمد الصاحى

قامت الإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة، بتنفيذ حملة على قاعات الأفراح بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس، للتأكد من التزامها بالقوانين والقرارات واللوائح المنظمة وعدم تشغيلها وفقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حرصًا على الصحة العامة ومنع أى تجمعات.

جاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتفتيش والرقابة على كافة المنشآت غير السياحية التى تمارس نشاطا سياحيا بدون ترخيص وضمن أعمال اللجنة رقم ٥٢٣٥ لسنة ٢٠٠٩، حيث شارك في أعمال اللجنة مركز ومدينة أبو النمرس، وشئون البيئة والأمن الصناعى وشرطة المرافق.

ونجحت اللجنة فى ضبط ٨ قاعات أفراح تعمل بدون ترخيص من الوحدة المحلية المختصة، رغم صدور القرارات بعدم تشغيلها وفقا للاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
 
وقامت اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذة المنشآت.
ضبط 8 قاعات أفراح تعمل بدون ترخيص بأبو النمرس .. صور
ضبط 8 قاعات أفراح تعمل بدون ترخيص بأبو النمرس .. صور
ضبط 8 قاعات أفراح تعمل بدون ترخيص بأبو النمرس .. صور
ضبط 8 قاعات أفراح تعمل بدون ترخيص بأبو النمرس .. صور
ضبط 8 قاعات أفراح تعمل بدون ترخيص بأبو النمرس .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للحفاظ على العمالة من التشرد.. برلمانى يطالب بفتح قاعات الأفراح المفتوحة

في حملات مكثفة.. ضبط 5 منشآت تمارس نشاطاً سياحياً بدون ترخيص بالجيزة

ضبط صاحب قاعة أفراح بالشرقية ينظم عقد قران

محافظ الشرقية: لن أسمح بالاستيلاء على المال العام

تشميع قاعة أفراح وتفريق المعازيم بالزقازيق.. صور

غلق وتشميع 4 قاعات أفراح بالجيزة.. صور

ترشيحاتنا

بعد أحداث الأهلي والاتحاد.. 20 فردا لحضور مباريات السلة.. شاهد

بعد إحالة الملف للنيابة العامة.. تفاصيل جديدة فى سرقة كؤوس أمم أفريقيا

خاص| كادو في الإسماعيلية تمهيدًا للانضمام إلى تدريبات الدراويش

الخماسية تتعهد لرئيس الكاف بإنهاء الدوري مبكرا بعد تأجيل مباريات أفريقيا

لمدة 20 سنة.. رئيس الوزراء يزف بشرى للمواطنين بشأن الأحوزة العمرانية "فيديو"

الأرصاد: أمطار غزيرة على سيناء وجنوب الصعيد غدا.. والقاهرة تسجل 35

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار الكافيهات.. طريقة عمل رغوة النسكافيه الكثيفة بـ3حيل

للمرة الأولى.. رانج روفر تنتج أول سيارة دفع رباعى كهربائية.. صور

بملابس كاجوال.. زوجة محمد زيدان تستعرض أناقتها في أحدث ظهور