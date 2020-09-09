AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادى ينظم ورشة عمل استعدادا للانضمام لمنظومة التأمين الصحى

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:49 م
صورة من ورشة العمل
صورة من ورشة العمل
Advertisements
محمد إيراهيم
نظم المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى بالتعاون مع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية ورشة عمل لأكثر من (100) متخصص من العاملين بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى للتعريف بمتطلبات التسجيل والمعايير الخاصة بالمستشفيات.

يأتى ذلك فى إطار الإستعدادا للإنضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وإنطلاقًا من الحرص التام على أن يكون المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى من أوائل المستشفيات التى تطبق معايير الجودة الصحية المعتمدة من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية ، مما يعكس حرص المستشفيات العسكرية على تواجدها بمنظومة التأمين الصحى الشامل كونه واحدا من أهم المشروعات القومية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السبكي: شكرا لكل الأطقم الطبية بمستشفى إسنا للعزل لحمايتهم أهل الأقصر أثناء جائحة كورونا

هدايا تذكارية لمرور عام على إطلاق التأمين الصحي الشامل في بورسعيد

يقدم 3 مستويات من الرعاية..وزيرة الصحة: تحويل مستشفى الأقصر الدولي إلى لـ مجمع طبي

وزيرة الصحة: تحويل مستشفى الأقصر الدولي إلى مجمع.. يقدم 3 مستويات من الرعاية الصحية.. ويخصص لاستقبال الوافدين إلى مصر بغرض العلاج

شاهد.. "صحة أسوان" تستكمل عقد الندوات التوعوية للتعريف بمنظومة التأمين الشامل

محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من هيئة الرعاية الصحية

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الكاف بشأن مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

لمدة 20 سنة.. رئيس الوزراء يزف بشرى للمواطنين بشأن الأحوزة العمرانية "فيديو"

قرار أردني هام بشأن الخدمة العسكرية في البلاد

بعد إحالة الملف للنيابة العامة.. تفاصيل جديدة فى سرقة كؤوس أمم أفريقيا

مجلس الوزراء يوافق على إقامة منطقتين لوجيستيتين بالأقصر والشرقية

بملابس كاجوال.. زوجة محمد زيدان تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«دبلة الخطوبة» و«يخمس».. 10 مصطلحات عامية دارجة يرجع أصلها إلى زمن الفراعنة

أسرار الكافيهات.. طريقة عمل رغوة النسكافيه الكثيفة بـ3حيل

للمرة الأولى.. رانج روفر تنتج أول سيارة دفع رباعى كهربائية.. صور