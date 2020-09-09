المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادى ينظم ورشة عمل استعدادا للانضمام لمنظومة التأمين الصحى

نظم المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى بالتعاون مع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية ورشة عمل لأكثر من (100) متخصص من العاملين بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى للتعريف بمتطلبات التسجيل والمعايير الخاصة بالمستشفيات.





يأتى ذلك فى إطار الإستعدادا للإنضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وإنطلاقًا من الحرص التام على أن يكون المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى من أوائل المستشفيات التى تطبق معايير الجودة الصحية المعتمدة من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية ، مما يعكس حرص المستشفيات العسكرية على تواجدها بمنظومة التأمين الصحى الشامل كونه واحدا من أهم المشروعات القومية.