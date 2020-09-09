زيادة الإقبال بالجيزة مع الساعات الأخيرة لانتخابات «الشيوخ»

مع إقتراب اليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ على الإنتهاء، شهدت اللجان الفرعية بمحافظة الجيزة إقبالًا شديدًا فى كثير من مراكز المحافظة وتحديدًا من السيدات، وجاءت مراكز البدرشين ومنشأة القناطر والعياط فى المرتبة الأولى فى معدلات التصويت ومعها إمبابة والوراق ومدينة الشيخ زايد.





وفى غضون ذلك تفقد النائب عادل ناصر، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، وعضو مجلس الشيوخ، ومعه النائب أحمد دياب أمين مساعد الرياضة بالأمانة المركزية وعضو مجلس الشيوخ، عددًا من لجان الانتخاب في الدقي والعجوزة، للاطمئنان على سير العملية الإنتخابية وحشد الناخبين للمشاركة والتصويت لصالح عمرو القماطي مرشح الحزب فى جولة الإعادة.





وقال النائب عادل ناصر، إن مشاركة المصريين بقوة فى الاستحقاقات الانتخابية التى كفلها الدستور أمر فى غاية الأهمية ويعكس صورة إيجابية جدًا لمصر بين دول العالم، مشيرًا إلى أن اكتمال مؤسسات الدولة الدستورية بإنتخاب مجلس الشيوخ يمنح الدولة المصرية مزيدًا من القوة والصلابة فى مواجهة كافة التحديات.





أشار "أمين الحزب"، إلى أن أمانة الحزب بمحافظة الجيزة عملت بكل قوة خلف عمر القماطي مرشح حزب مستقبل وطن بجولة الإعادة بالرقم 1 ورمز ريموت كنترول، مؤكدًا على ثقته الكاملة فى أهالي وعائلات محافظة الجيزة فى تجديد ثقتهم فى حزب مستقبل وطن من خلال جولة الإعادة بعد أن أسفرت الجولة الأولى عن فوز 7 مرشحين عن الحزب بعضوية مجلس الشيوخ.





وقال النائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إن كافة الكوادر الحزبية داخل محافظة الجيزة عملت بكل قوة دعمًا للعملية الإنتخابية وزيادة نسب المشاركة من قِبل الناخبين وكذلك توفير الدعم الكامل لعمرو القماطي مرشح الحزب فى جولة الإعادة، وذلك تحت إشراف كامل من غرفة العمليات التي شكلها الحزب لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الجيزة برئاسة النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، موضحًا أن جميع الأمانات النوعية والفرعية عملت على قلب رجل واحد فى سبيل فوز مرشح الحزب بثقة أهالي محافظة الجيزة.