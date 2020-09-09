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أخبار العالم

يوم ساخن في جامعة الدول.. أبرز قرارات اجتماع اليوم بشأن التدخلات التركية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:53 م
جانب من إجتماع اللجنة
جانب من إجتماع اللجنة الوزارية العربية
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محمود نوفل
يستعرض موقع صدي البلد خلال التقرير التالي ابرز القرارات الصادرة عن اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والمكونة من مصر (رئيس اللجنة) والعراق والإمارات المتحدة والبحرين والسعودية، وأمين عام جامعة الدول العربية.

ويُعد هذا الإجتماع هو الأول حيث تم عبر الاتصال المرئي على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 154.

وأدان الإجتماع  مختلف أشكال التدخلات التركية في الدول العربية، وخاصة رقم 84.54 بتاريخ 12 اكتوبر 2019 بشأن "العدوان التركي على سوريا"، ورقم 8475 بتاريخ 4 مارس 2012 بشأن "اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية السيادة العراقية، ورقم 8518 بشأن "التدخلات التركية في الشؤون الداخلية العربية.

كما أدانت  اللجنة كافة أشكال التدخلات التركية العدوانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وخاصة في كل من العراق، وليبيا و الجمهورية العربية السورية، باعتبارها انتهاكات جسيمة القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتعدي سافر على سيادة الدول العربية، وتهديدا جدية للأمن القومي العربي.

ونددت اللجنة بعدم شرعية التواجد العسكري التركي في الدول العربية وضرورة سحب جميع قواتها دون قيد أو شرط وخاصة من جمهورية العراق، ودولة ليبيا، والجمهورية العربية السورية.

وأكدت اللجنة في إجتماعها اليوم ضرورة اتخاذ كافة التدابير لدفع تركيا إلى التوقف الفوري عن كافة الأعمال العدائية الموجهة إلى الدول العربية، بما في ذلك رعاية وتجنيد وتدريب ونقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمرتزقة إلى أراضي هذه الدول، وما تقوم به من تغيير ممنهج في البنية السكانية والاجتماعية للمناطق الخاضعة لاحتلالها.

كما طالبت اللجنة النظام التركي بالكف الفوري عن انتهاك الحقوق المائية لكل من العراق وسوريا، عبر ما تقوم به من إقامة السدود على منابع نهري دجلة والفرات والذي أثر سلبا على الحصص المائية الدولتين العربيتين، فضلا عما يتسبب فيه من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على كلا الدولتين.

وأكدت اللجنة علي تضامنها مع كافة الدول العربية المتضررة من التدخلات التركية ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لمواجهة تلك السياسات العدوانية، وأكدت على مواصلة كافة الجهود لتنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية في هذا الصدد.

واتفقت اللجنة على عقد الاجتماع المقبل للجنة خلال الدورة المقبلة (155) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة مصر.
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