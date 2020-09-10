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صبحي عسيلة: المرأة وكبار السن يتصدران المشهد بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ.. فيديو

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
صبحي عسيلة
صبحي عسيلة
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إبراهيم القادري

قال الدكتور صبحي عسيلة خبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، إن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ بجولتها الأولى والثانية يثبت نجاح الدولة المصرية في تنظيمها .

وأضاف صبحي عسيلة خلال لقائه في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، ان نسبة تصويت السيدات في الريف أكثر من المدن وهذا بسبب قرب اللجان الانتخابية منهم .

وأوضح صبحي عسيلة ، ان المرأة وكبار السن يتصدرون المشهد بجولة الإعادة في انتخابات الشيوخ .

وتابع : أن المواطنين في الريف أكثر حرصا في المشاركة في العملية الانتخابية وهذا لانهم اكثر استجابة لجهود المرشحين .

واستكمل : ان القابلية في الريف تخدم المرشحين في العملية التصويتية .
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