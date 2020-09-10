صبحي عسيلة: المرأة وكبار السن يتصدران المشهد بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ.. فيديو





قال الدكتور صبحي عسيلة خبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، إن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ بجولتها الأولى والثانية يثبت نجاح الدولة المصرية في تنظيمها .





وأضاف صبحي عسيلة خلال لقائه في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، ان نسبة تصويت السيدات في الريف أكثر من المدن وهذا بسبب قرب اللجان الانتخابية منهم .





، ان المرأة وكبار السن يتصدرون المشهد بجولة الإعادة في انتخابات الشيوخ . وأوضح صبحي عسيلة المرأةالإعادة





وتابع : أن المواطنين في الريف أكثر حرصا في المشاركة في العملية الانتخابية وهذا لانهم اكثر استجابة لجهود المرشحين .



