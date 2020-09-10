ضبط أطنان من الأرز المغشوش في حملات تموينية بالشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط 2,500 طن "أرز أبيض" معبأ داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مضرب أرز بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية.
جاء ذلك؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.