ضبط أطنان من الأرز المغشوش في حملات تموينية بالشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت جهود الحملات عن ضبط 2,500 طن "أرز أبيض" معبأ داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مضرب أرز بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية.



