حدث مفجع وغير مسبوق.. نيران الحرائق تلتهم مئات المنازل في واشنطن وأوريجون

دمرت الحرائق المندلعة في كاليفورنيا مئات المنازل التي تم إجلاء آلاف الأشخاص في شمال غرب المحيط الهادئ الأسبوع الجاري، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس.





واندلعت حرائق الغابات الكارثية التي تغذيها الرياح التي تصل سرعتها إلى 50 ميلًا في الساعة (80 كم / ساعة) اليوم الأربعاء عبر رقعة كبيرة من ولاية واشنطن وأوريجون التي نادرًا ما تتعرض لمثل هذه الحرائق الشديدة بسبب المناخ البارد والرطب في شمال غرب المحيط الهادئ.





وقال حاكم ولاية أوريجون إن مئات المنازل دمرت.





ولم يتم تأكيد أي وفيات من حرائق المنطقة بعد ظهر الأربعاء، لكن حاكم ولاية أوريجون كيت براون، قالت إن "بعض المجتمعات تضررت بشكل كبير ، مع "فقدان مئات المنازل".





وفي العديد من الأماكن، كان لدى السكان دقائق فقط لإخلاء منازلهم حيث كافح رجال الإطفاء لاحتواء الحرائق وإخمادها، وتم إخلاء ثلاثة سجون في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.





وقال براون للصحفيين "قد تكون هذه أكبر خسارة في الأرواح والممتلكات بسبب حرائق الغابات في تاريخ ولايتنا."





وكانت المشاهد مماثلة لدراما حرائق الغابات المروعة في كاليفورنيا، حيث فر السكان من الحرائق التي اندلعت دون رادع في جميع أنحاء الولاية. مثل حرائق كاليفورنيا، فإن الحرائق في شمال غرب المحيط الهادئ غير مسبوقة.





وقال كريج روبرتس ، قائد شرطة مقاطعة كلاكاماس، "هذه الرياح لا تصدق وتنتشر بسرعة كبيرة، وليس لدينا الكثير من الوقت".





وفي ولاية أوريجون، اندلعت أربعة حرائق رئيسية على الأقل في مقاطعة كلاكاماس، وهي مقاطعة ضواحي في ولاية أوريجون.





وتم إخطار المقاطعة بأكملها التي يبلغ عدد سكانها حوالي 420 ألف شخص لتكون جاهزة للإخلاء في وقت متأخر من يوم الثلاثاء وسط رياح تصل سرعتها إلى 30 ميلًا في الساعة (48 كم / ساعة).





ونشب حريق كبير آخر في جنوب الولاية دفع أوامر الإخلاء في جزء كبير من ميدفورد، المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 80،000 نسمة.





واندمجت عدة حرائق ضخمة مشتعلة في مقاطعة ماريون، جنوب شرق مدينة سالم في العاصمة، بين عشية وضحاها - ما جعل السماء حمراء في منتصف النهار، واستعد آلاف الأشخاص للفرار إذا صدرت أوامر بالإخلاء.





وقالت ويندي فيلبس تشابمان، مديرة النشاط في مركز ماريان إستيتس للمعيشة المستقلة في سوبليمتي ​​بولاية أوريجون، والتي قامت بإجلاء 160 من سكانها أمس الثلاثاء: "كان الظلام قاتمًا هناك - كل ما كان بإمكانك رؤيته كان أحمر".





وقال دوج جراف، رئيس الحماية من الحرائق في إدارة الغابات بولاية أوريجون: "ليس لدينا سياق لهذا القدر من الحرائق على المناظر الطبيعية".





واضاف "رؤيتهم وهم يركضون في الأخاديد بالطريقة التي يمتلكونها - يحملون عشرات الأميال في فترة ما بعد الظهر ولا يتباطأون في المساء - (لا يوجد) أي سياق على الإطلاق لذلك في هذه البيئة."





وتشهد ولاية واشنطن أيضًا موسم حرائق غير مسبوق.





وقال الحاكم جاي إنسلي إن أكثر من 330 ألف فدان (133546 هكتارًا) احترقت خلال فترة 24 ساعة - وهي مساحة أكبر من المساحة التي تحترق عادة خلال مواسم الحرائق الكاملة التي تستمر من الربيع إلى الخريف.





ودمرت الحرائق بلدة صغيرة على الجانب الشرقي من واشنطن، حيث دمرت 80٪ من مباني المدينة.





ومن بين المباني التي احترقت في مالدن، وهي بلدة زراعية، كانت محطة إطفاء البلدة ومكتب البريد ومجلس المدينة والمكتبة.





وقال إنسلي للصحفيين "إنه حدث غير مسبوق ومفجع."





وألقى باللوم على الجو الحار والرياح العاتية وقلة الرطوبة في النمو الهائل للحرائق. كان لتغير المناخ تأثير كبير على انتشار وشدة الحرائق على الساحل الغربي.