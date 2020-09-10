AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يوسف الشريف وزوجته في جلسة تصوير جديدة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:38 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
شاركت إنجي علاء زوجة النجم يوسف الشريف عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " بعدسة المصور كريم اليماني.

ظهر يوسف بقميص برتقالي وبنطلون أبيض بينما انجي بفستأن أبيض x أسود.

آخر أعمال يوسف مسلسل "النهاية" من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي- تامر مرسي ويشارك في بطولته يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة وداليا شوقي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سوسن بدر تعلق بسخرية على مقولتها "زوجوني لملياردير"

ظهرت بـ الشورت .. سوسن بدر تثير الجدل على الشاطئ

بإطلالة كلاسيكية.. شاهد أحدث ظهور لـ سوسن بدر

ناهد السباعي توجه رسالة لأحد متابعيها

شاهد.. رقص ناهد السباعي برفقة ابنة شقيقتها

ناهد السباعي تبهر جمهورها في أحدث إطلالة لها على انستجرام.. شاهد

ترشيحاتنا

انتصرتم على كورونا .. مواطن عماني يوجه رسالة للمصريين

خناقة بين عمرو مصطفى ومتابعيه.. اِعرف السبب

اغتصب فتاة معاقة داخل توك توك بحلوان.. والنيابة تقرر حبسه

هؤلاء لن يمسهم أحد.. متحدث الوزراء يوضح مخالفات لا يتم التصالح فيها

احرص عليهما.. آيتان تحفظك ليلا وتحصل بقراءتهما على فضل قيام الليل

موجز السوشيال.. الجمهور يصف درة بـ ملكة جمال الكون.. نجم نادى الزمالك يهنئ أحمد الشيخ بـ عيد ميلاده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أحمر ومكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

من داخل العيادة.. هنادي مهنا تخضع لعملية تجميل.. صور

بإطلالة كاجوال.. شقيقة محمد رمضان تخطف الأنظار رفقة زوجها