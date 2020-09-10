يوسف الشريف وزوجته في جلسة تصوير جديدة

المصور كريم اليماني.





ظهر يوسف بقميص برتقالي وبنطلون أبيض بينما انجي بفستأن أبيض x أسود.





آخر أعمال يوسف مسلسل "النهاية" من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي- تامر مرسي ويشارك في بطولته يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة وداليا شوقي.





شاركت إنجي علاء زوجة النجم يوسف الشريف عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " بعدسة