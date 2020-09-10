قصة الكلب تارا الذي التقاه الأمير ويليام قبل ساعات

التقى الأمير ويليام بأعضاء خدمات الطوارئ في أيرلندا الشمالية خلال زيارته إلى بلفاست، والغريب أنه حرص على مشاهدة الكلب تارا والتقاط الصور معه.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، تحدث دوق كامبريدج إلى أفراد من الشرطة وخدمات الإطفاء والإسعاف خلال زيارة إلى أكاديمية جارنرفيل التابعة لجهاز الشرطة في أيرلندا الشمالية (PSNI)، كما التقى برؤساء كل خدمة بالإضافة إلى أعضاء فريق الدعم.





وكان الأمير في زيارة للمدينة، أمس الأربعاء، لمدة يوما واحدا فقط، و بدأت زيارته في الصباح في كلية التدريب بشرق بلفاست، وذلك للاحتفال بذكرى تأسيسها 9 سبتمبر 1999،خاصة أنه عمل طيارًا في الإسعاف الجوي، وانتهز الفرصة لشكر فرق الطوارئ في أيرلندا الشمالية خلال جائحة كورونا.