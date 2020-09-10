ماذا لو نجح بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية؟.. مصطفي الفقي يجيب.. فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي ، إن مصر والعالم العربي يميلون لتأييد ترامب اكثر من بايدن لانه سيكون الافضل حتى وان لم تظهر ذلك علنا.





وأضاف مصطفي الفقي خلال لقائه في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن الخيوط يجب ألا تقطع مع بايدن وهذا لأن السياسة لا يوجد بها صدقات او مشاعر ويجب ان نتحسب إلى وجود بايدن في البيت الأبيض .





واوضح مصطفي الفقي ، أن بايدن قد يتبنى ملف الإخوان المسلمين مرة جديدة لأنه كان نائب للرئيس الأمريكي الذى تبني هذا الملف هو باراك أوباما. يتبنىالإخوانلأنهالأمريكي





وتابع : ان نظام بايدن بدأ بالاتصال ببعض الشخصيات في المنطقة العربية يدعوهم لحضور مؤتمرات بايدن في مختلف الولايات.





واستكمل : أن بايدن ليس غافلا عن أهمية مغازلة اطراف اخرى بحيث ان تقدم له الدعم الداخلي حتى يعزز من دورة داخل الولايات المتحدة الأمريكية .



