مصطفى الفقي: السياسة المصرية نجحت في أزمة ليبيا ..فيديو

المفكر السياسي ، إن هذا الصيف ساخن سياسيا، مؤكدا أن الكثير من الأحداث الكبرى تحدث في الصيف. قال الدكتور مصطفى الفقي الأحداث





وأضاف مصطفي الفقي، أثناء لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على " إم بي سي مصر"، أن السياسة المصرية نجحت في أزمة ليبيا؛ لأنها طرحت الخيارات بشدة أمام الجميع، مؤكدا أن مصر حققت أهدافها من دون الدخول في معارك حقيقية.





وأوضح مصطفي الفقي ، أن إثيوبيا ستكتشف في النهاية أن كل ما قامت بفعله لا يصب في مصلحة الشعب الإثيوبي . إثيوبيابفعلهالإثيوبي





وتابع أن القضية ليست قضية مياه فقط ولكنها قضية علاقات ودول أفريقية وهذا الأمر لن يمر بسهولة.



