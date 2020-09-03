مصطفى الفقي: السياسة المصرية نجحت في أزمة ليبيا ..فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن هذا الصيف ساخن سياسيا، مؤكدا أن الكثير من الأحداث الكبرى تحدث في الصيف.
وأضاف مصطفي الفقي، أثناء لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على "إم بي سي مصر"، أن السياسة المصرية نجحت في أزمة ليبيا؛ لأنها طرحت الخيارات بشدة أمام الجميع، مؤكدا أن مصر حققت أهدافها من دون الدخول في معارك حقيقية.
وأوضح مصطفي الفقي، أن إثيوبيا ستكتشف في النهاية أن كل ما قامت بفعله لا يصب في مصلحة الشعب الإثيوبي.
وتابع أن القضية ليست قضية مياه فقط ولكنها قضية علاقات ودول أفريقية وهذا الأمر لن يمر بسهولة.
واستكمل أن مصر حققت أهدافها السياسية في ليبيا من دون اللجوء إلى الحلول العسكرية.