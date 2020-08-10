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مصطفي الفقي: كل ما يمس الشارع المصري ينطلق من مجلس الشيوخ

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:19 م
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
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حمزة شعيب
كشف  الدكتور مصطفي الفقي المحلل السياسي، مدير مكتبة الاسكندرية أهمية مجلس الشيوخ في الحياة السياسية.

وقال الفقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:"مجلس الشيوخ له الأقدمية المراسمية، وينظر له أنه الغرفة البرلمانية الأولى، مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل على أن تكون دولة حديثة وعصرية وديمقراطية.

ونوه إلى أنه عاد من الأسكندرية اليوم ليدلي بصوته الانتخابي غدا، معقبا: "أن من لن يدلي بصوته لا يجب له أن يرفع صوته بأي نقد لأنه تخلي عن حقه السياسي".

وأوضح أن الشخصيات التي يضمها مجلس الشيوخ سواء بالانتخاب أو التعيين لها مفاهيم وتراكم خبرات وهو ما يساهم في تقديم دولة مختلفة للمجتمع.

 ولفت إلى أن المشاركة في الانتخابات تعكس درجة وعي المواطن بالديمقراطية التي تنطلق نحوها مصر لبناء دولة حديثة عصرية.

وأشار الفقي إلى ان كل ما يمس الشارع المصري سينطلق من مجلس الشيوخ.
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