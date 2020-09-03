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مصطفى الفقي: عنكبوت الخلافة يعشش في ذهن أردوغان ..فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:45 ص
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن الحاكم القوي هو الذي يستطيع أن يبعث برسالة غير مباشرة إلى الطرف الآخر، ويؤكد له أن لديه القدرة علي الدخول في عمل عسكري.

وأضاف مصطفى الفقي، أثناء لقائه في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على "إم بي سي مصر"، أن العالم ينظر الآن إلى أردوغان على أنه شخصية مخربة، ويسعى إلى التدمير وتم كشف أمره.

وأوضح مصطفي الفقي، أن الصحافة العالمية شبهت أردوغان بـ"صدام"؛ عندما غزا الكويت، وأردوغان يفعل مثله ويريد أن يدخل ليبيا.

وتابع مصطفى الفقي "أظن أن العسكرية التركية نصحت أردوغان بأن يتوقف عن أفعاله"، مؤكدا أن دخول أردوغان إلى ليبيا هي عملية انتحارية لا مبرر لها.

واستكمل مصطفى الفقي حديثه "أردوغان ليس له ضمانات، وعنكبوت الخلافة يعشش في ذهنه".
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