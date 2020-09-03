مصطفى الفقي: عنكبوت الخلافة يعشش في ذهن أردوغان ..فيديو

المفكر السياسي ، إن الحاكم القوي هو الذي يستطيع أن يبعث برسالة غير مباشرة إلى الطرف الآخر، ويؤكد له أن لديه القدرة علي الدخول في عمل عسكري. قال الدكتور مصطفى الفقي الذيإلىالآخر،





وأضاف مصطفى الفقي، أثناء لقائه في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على " إم بي سي مصر"، أن العالم ينظر الآن إ لى أردوغان على أنه شخصية مخربة، ويسعى إلى التدمير وتم كشف أمره.





وأوضح مصطفي الفقي ، أن الصحافة العالمية شبهت أردوغان بـ"صدام"؛ عندما غزا الكويت، وأردوغان يفعل مثله ويريد أن يدخل ليبيا. أردوغانوأردوغانمثله





وتابع مصطفى الفقي "أظن أن العسكرية التركية نصحت أردوغان بأن يتوقف عن أ فعاله"، مؤكدا أن دخول أردوغان إلى ليبيا هي عملية انتحارية لا مبرر لها.



