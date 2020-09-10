لنضارة البشرة.. احرصي على تناول هذه الأطعمة

تحلم كل سيدة وفتاة بالحصول على بشرة صحية و خالية من أي شوائب، ولكن الاهتمام والعناية بالبشرة يتطلب الابتعاد عن العادات السيئة التي لابد التخلص منها أولا مثل تجنب الأطعمة غير الصحية والحرص على تناول المياه باستمرار على مدار اليوم و غيرها من العادات الأخرى المفيدة.





وفي هذا السياق كشفت الدكتور سهام سوقية، استشاري التغذية، عن مجموعة من العناصر الغذائية والأطعمة التي تساعدك في الحصول على بشرة نضرة و حيوية ، وكان أهمها ...









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-أحماض أوميغا-3 لها خواص مضادة للالتهاب وتحافظ على الكولاجين، ويوجد في الأسماك، الزيوت النباتية،المكسرات النيئة

-مضادات الأكسدة والفيتامينات تحمي البشرة من التلف

مثل ::

-الليكوبين: في الطماطم

‏-فيتامين C : الحمضيات، الفلفل،الفراولة ،البروكلي ،كيوي

-فيتامينE : اللوز ،بذور عباد الشمس

-مادة البوليفينول :مضاد أكسدة في الكاكاو الخام، الشاي ،القهوة



