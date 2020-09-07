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مرأة

حضري تونر منزلى لعلاج عيوب البشرة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:31 م
تونر منزلى لعلاج
تونر منزلى لعلاج عيوب البشرة
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اسماء محمد
تحلم جميع النساء والفتيات بالحصول على بشرة متوهجة ونضرة خالية من العيوب ولكن التعرض للأتربة والعرق يمنع تحقيق حلمهم.

ويمكن تحقيق هذا الحلم ببعض الخطوات البسيطة فى مقدمتها استخدام تونر جيد مناسب للبشرة .
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وقدم موقع "بولد سكاى " خطوات عمل تونر منزلى فعال لجميع انواع البشرة بشكل عام والدهنية بشكل خاص إليكى الطريقة.

اخلطي ملعقة كبيرة من خل التفاح مع ملعقتين كبيرتين من الماء.
 أضف بضع قطرات من زيت اللافندر الأساسي أو زيت شجرة الشاي في المحلول.
 ضعيه على وجهك باستخدام قطعة قطن. 
اتركيه لمدة 3-5 دقائق قبل شطفه باستخدام الماء البارد. 
ستشعرين أن بشرتك مشدودة وأكثر إشراقًا على الفور.
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