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مرأة

بشرة خالية من العيوب.. بـ 4 أنواع من مكعبات الثلج

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:38 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
اذا كنتي تحاولين الحضول علي بشرة خالية من العيوب والحبوب ، هناك مايجعلك تنبهرين بالنتيجة وببشرتك وخصوصا في الصيف لانها تعتمد علي مكعبات الثلج

1- مكعبات ثلج الشاي 
من الشاي في ماء ساخن وصبه في صينية الثلج بعد أن يبرد. استمتعي ببشرة خالية من المتاعب من خلال وضعها بلطف على وجهك. احصل على نضارة الثلج وخصائص الشاي الأخضر المضادة للأكسدة في عبوة واحد

2- مكعبات الليمون والخبار
الخيار مع عصير الليمون في الخلاط واسكبه في صينية الثلج مباشرة. استخدمه في أي وقت لتجديد شباب بشرتك المتعبة والحصول على الفوائد الطبيعية لحمض الستريك ، وهو مفيد لمنع حب الشباب أيضًا.

3- مكعبات الصبار
اخلطي هلام الصبار مع كمية قليلة من الماء وضعيه في الفريزر. يمكن أن يساعد ذلك في مكافحة حروق الشمس والعدوى مع ترك البشرة ندية ورطبة.

4-مكعبات ماء الورد

اخلطي هلام الصبار مع كمية قليلة من الماء وضعيه في الفريزر. يمكن أن يساعد ذلك في مكافحة حروق الشمس والعدوى مع ترك البشرة ندية ورطبة.
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