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مرأة

من تنظيف البشرة لتغير الملامح .. 10 أشكال لعمليات التجميل تلجأ اليها السيدات

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:38 م
صدى البلد
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ريهام قدري
أكد الدكتور أحمد الشريف أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بطب عين شمس وعضو الأكاديمية العالمية للعلم والابتكار، أن عمليات تجميل الوجه من العمليات التي تسعد بها نسبة كبيرة من النساء لإخفاء معالم التقدم بالعمر، والشعور بالشكل الشبابي الدائم، كما تحتاج فئة كبيرة من الأشخاص من كلا الجنسين لهذه العمليات بهدف تجميل آثار الجروح، وآثار الحروق، وآثار حب الشباب، والندوب اللونية، والعيوب الشكلية.


وأضاف " الشريف" أن تجميل الوجه يتم بأشكال مختلفة إما عن طريق إجراء عملية جراحية لشد الجلد وإخفاء الترهلات والتجاعيد، أو أن تتم من خلال مجموعة من الإجراءات وبدائل عمليات التجميل المتمثلة في بوتكس الوجه، وحقن البلازما ، وفيلر الوجه النحيف، وتجميل وتنظيف الوجه بالليزر، والتقشير البارد للوجه، وإبر الجلوتاثيون، وغيرها الكثير من تقنيات تجميل الوجه الأخرى التي تساعد على الظهور بشكل أنيق أكثر نضارة وجمالا.

وأوضح أستاذ جراحات التجميل والإصلاح أن عمليات تجميل الوجه قد تتطرق إلى أساليب تجميلية أخرى مثل عملية تجميل الأنف، أو عملية تجميل الأذن الخفاشية، أو عملية تجميل العيون، أو حقن الشفايف، أو تسمين الخدود، أو إزالة الذقن المزدوج، وما شابه ذلك من عمليات تجميل لأعضاء الوجه الظاهرة، والتي يتم بها إحداث التناسق والتناغم في شكل الوجه ككل شرط إجراء هذه العمليات عند طبيب لديه خبرة تجميلية طويلة، وداخل المركز التجميلي المضمون والمعتمد لتقنيات حديثة.
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