من تنظيف البشرة لتغير الملامح .. 10 أشكال لعمليات التجميل تلجأ اليها السيدات

أكد الدكتور أحمد الشريف أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بطب عين شمس وعضو الأكاديمية العالمية للعلم والابتكار، أن عمليات تجميل الوجه من العمليات التي تسعد بها نسبة كبيرة من النساء لإخفاء معالم التقدم بالعمر، والشعور بالشكل الشبابي الدائم، كما تحتاج فئة كبيرة من الأشخاص من كلا الجنسين لهذه العمليات بهدف تجميل آثار الجروح، وآثار الحروق، وآثار حب الشباب، والندوب اللونية، والعيوب الشكلية.









وأضاف " الشريف" أن تجميل الوجه يتم بأشكال مختلفة إما عن طريق إجراء عملية جراحية لشد الجلد وإخفاء الترهلات والتجاعيد، أو أن تتم من خلال مجموعة من الإجراءات وبدائل عمليات التجميل المتمثلة في بوتكس الوجه، وحقن البلازما ، وفيلر الوجه النحيف، وتجميل وتنظيف الوجه بالليزر، والتقشير البارد للوجه، وإبر الجلوتاثيون، وغيرها الكثير من تقنيات تجميل الوجه الأخرى التي تساعد على الظهور بشكل أنيق أكثر نضارة وجمالا.



