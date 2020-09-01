بتعانى من اسمرار الهالات والدقن.. حيلة ذهبية لإخفاء كل العيوب

تعانى الكثير من السيدات من وجود هالات سوداء حول العيون وبعضها يرجع لأسباب يصعب التخلص منها مثل الجينات الوراثية ، كما ان البقع السوداء تحت العينين ليست المشكلة الوحيدة التى تشوه جمال الوجه.
فمن بين المشكلات الشائعة بين النساء هى اسمرار منطقة الذقن أو عدم توحيد لون البشرة .
عرض موقع "برايت سايد" تقنية مكياج البودرة تتيح الحصول على مظهر البشرة الصحية والتخلص من الهالات السوداء تحت العين .
وتتضمن خطوات وضع بودرة التلك العادية على الاماكن السمراء فى الوجه باستخدام إسفنجة مبللة للمساعدة في تثبيت المكياج.
هناك سر آخر: بدلًا من استخدام مسحوق نصف شفاف ، كقاعدة عامة، يكلف ثروة ، استخدم بودرة الأطفال، إنه جيد مثل أي منتج احترافي آخر.