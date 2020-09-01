بتعانى من اسمرار الهالات والدقن.. حيلة ذهبية لإخفاء كل العيوب

عرض موقع "برايت سايد" تقنية مكياج البودرة تتيح الحصول على مظهر البشرة الصحية والتخلص من الهالات السوداء تحت العين .





وتتضمن خطوات وضع بودرة التلك العادية على الاماكن السمراء فى الوجه باستخدام إسفنجة مبللة للمساعدة في تثبيت المكياج.



