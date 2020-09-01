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مرأة

بتعانى من اسمرار الهالات والدقن.. حيلة ذهبية لإخفاء كل العيوب

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:47 م
بتعانى من اسمرار
بتعانى من اسمرار الهالات والدقن .. حيلة ذهبية لإخفاء كل العي
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اسماء محمد
تعانى الكثير من السيدات من وجود هالات سوداء حول العيون وبعضها يرجع لأسباب يصعب التخلص منها مثل الجينات الوراثية ، كما ان البقع السوداء تحت العينين ليست المشكلة الوحيدة التى تشوه جمال الوجه.

فمن بين المشكلات الشائعة بين النساء هى اسمرار منطقة الذقن أو عدم توحيد لون البشرة .
عرض موقع "برايت سايد" تقنية مكياج البودرة تتيح الحصول على مظهر البشرة الصحية والتخلص من الهالات السوداء تحت العين .

 وتتضمن خطوات وضع بودرة التلك العادية على الاماكن السمراء فى الوجه باستخدام إسفنجة مبللة للمساعدة في تثبيت المكياج.

هناك سر آخر: بدلًا من استخدام مسحوق نصف شفاف ، كقاعدة عامة، يكلف ثروة ، استخدم بودرة الأطفال، إنه جيد مثل أي منتج احترافي آخر.
بتعانى من اسمرار الهالات والدقن.. حيلة ذهبية لإخفاء كل العيوب
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