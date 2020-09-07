بتعانى من الحبوب .. جربي هذا الماسك المذهل

يمتلك جل الصبار الطبيعي القدرة على محاربة البكتيريا وعلاج الالتهابات الموجود بالبشرة وجعلها أكثر صحة.





ولزيت اللوز خصائص متنوعة تعمل على ترطيب وتلطيف البشرة وجعلها أكثر جمالا وإشراقا ويقضى على آ ثار الحبوب



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وإليك طريقة عمل ماسك الصبار وزيت اللوز لعلاج حبوب الشباب ، وفقا لما ذكره موقع "بولد سكاى" .





مكونات:

1 ملعقة كبيرة صبار

4-5 زيت اللوز





طريقة استعمال الوصفة:

- اخلطي زيت اللوز مع جل الصبار جيدا.

- اغسلي وجهك جيدا ثم جففيه ثم ضعي الماسك على المناطق المصابة بالحبوب.