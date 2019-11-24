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مرأة

بـ ٣ جنيهات فقط.. تعرفي على أفضل طريقة لإزالة آثار الحبوب من الوجه

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:35 م
أفضل طريقة لإزالة
أفضل طريقة لإزالة اثار الحبوب من الوجه
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رضوى حسام
نقاء البشرة من أكثر الأمور التي تشغل بال المرأة، ولكن هناك كثيرات يعانين من ظهور الحبوب التي تعكر صفاء الوجه، وما يزيد الأمر إزعاجًا هي الآثار التي قد تتركها الحبوب بعد التخلص منها، ولحسن الحظ نشر موقع "health line " طريقة فعالة لإزالة آثار الحبوب من الوجه. 


- المكونات :
خميرة 
لبن بودرة 
ماء فاتر


- الطريقة :
- اخلطي ملعقة كبيرة خميرة وملعقة لبن بودرة وكوب من الماء الفاتر .
- ضعي الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة، واشطفي وجهك بماء فاتر ثم ماء بارد.
- داومي على هذه الوصفة وستحصلين على نتائج رائعة وواضحة وسريعة في مدة قصيرة.


يذكر أن استخدام المكونات الطبيعية في الروتين اليومي للعناية بالبشرة أفضل بكثير من استخدام مستحضرات العناية بالبشرة، لأنها تحتوي على كثير من الكيماويات الضارة بصحة البشرة.
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