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فن

آلاف الأسر بلا مأوى.. كندة علوش تطالب بإغاثة الشعب السوداني

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:50 ص
كندا علوش
كندا علوش
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مصطفى كرم
طالبت الفنانة كندة علوش بالتضامن مع الشعب السوداني في محنته الأخيرة؛ بسبب الفيضانات المدمرة التي أدت إلى غرق العديد من المناطق وتهجير الأهالي. 

وكتبت كندة علوش، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، "‏نداء عاجل لإغاثة منكوبي فيضانات ‎#السودان آلاف الأسر باتوا بلامأوى ويحتاجون للمساعدة العاجلة نتيجة الفيضانات المفاجئة دعمك الآن ضروري جدًا لتقديم الإغاثة العاجلة لأكبر عدد ممكن وتأمين الحماية والإيواء للأشخاص والأسر الأكثر ضعفًا".

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنها تسعى لتوزيع مواد الإغاثة التي وصلت الخرطوم بأسرع ما يمكن، وذلك على المتضررين جراء السيول والفيضانات من النازحين واللاجئين والمجتمعات المحلية.

وتشير آخر الإحصائيات، وفقا للوكالة الرسمية السودانية إلى تضرر ما يقدر بنحو 85000 من النازحين داخليًا و 40.000 لاجئ إلى جانب الآلاف من المجتمعات المضيفة من السودانيين، لا سيما في شرق السودان والنيل الأبيض ودارفور والخرطوم، حيث تقوم الحاجة الماسة إلى المأوى والمساعدات الطارئة مرة أخرى عقب الأمطار والسيول التي ضربت مناطق عدة وبشكل خاص في شمال دارفور، مما ترك ما يقدر بنحو 35000 من النازحين والسكان المحليين واللاجئين بحاجة إلى المساعدات العاجلة.


يذكر أن مجلس الأمن والدفاع الوطني بالسودان التي يرأسها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أعلن اليوم السبت عن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وأن كافة مساحات البلاد منطقة كوارث طبيعية. 
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