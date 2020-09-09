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فن

ساندوا الشعب الغالي.. محمد فؤاد يدعم السودان بعد كارثة الفيضانات

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:28 ص
محمد فؤاد
محمد فؤاد
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مصطفى كرم
وجه الفنان محمد فؤاد الدعم للأشقاء السودانيين بعد تضررهم بسبب مياة السيول والفيضانات التي أدت إلي غرق معظم مناطق البلاد.

ونشر محمد فؤاد عبر حسابه على إنستجرام، صورة لـ"علم دولة السودان" وعلق عليها "السودان الطيب، أساند وأدعو الجميع لمساندة شعب السودان الحبيب الغالي #محمد_فؤاد". 

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنها تسعى لتوزيع مواد الإغاثة التي وصلت الخرطوم بأسرع ما يمكن، وذلك على المتضررين جراء السيول والفيضانات من النازحين واللاجئين والمجتمعات المحلية.

وتشير آخر الإحصائيات، وفقا للوكالة الرسمية السودانية إلى تضرر ما يقدر بنحو 85000 من النازحين داخليًا و 40.000 لاجئ إلى جانب الآلاف من المجتمعات المضيفة من السودانيين، لا سيما في شرق السودان والنيل الأبيض ودارفور والخرطوم، حيث تقوم الحاجة الماسة إلى المأوى والمساعدات الطارئة مرة أخرى عقب الأمطار والسيول التي ضربت مناطق عدة وبشكل خاص في شمال دارفور، مما ترك ما يقدر بنحو 35000 من النازحين والسكان المحليين واللاجئين بحاجة إلى المساعدات العاجلة.


ويذكر أن مجلس الأمن والدفاع الوطني بالسودان التي يرأسها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أعلن، السبت، عن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وأن كافة مساحات البلاد منطقة كوارث طبيعية.
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