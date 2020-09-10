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رياضة

الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يستهل رحلة الدفاع عن اللقب بمواجهة لانس

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:09 ص
فريق باريس سان جيرمان
فريق باريس سان جيرمان
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محمد السعيد
يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا على نظيره لانس، اليوم، الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية من مسابقة الدوري الفرنسي.

وتعد هذه هي المباراة الأولى لفريق باريس سان جيرمان في مسابقة الدوري، حيث أجلت رابطة الدوري الفرنسي  مواجهتي العملاق الباريسي أمام ميتز ولانس، لمشاركته في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق باريس سان جيرمان بقيادة مدربه توماس توخيل لحصد أول ثلاث نقاط  في رحلة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي، على حساب لانس.

في المقابل يطمح لانس في مصالحة جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، بعد الخسارة أمام نيس  1 - 2، في الجولة الماضية.

كانت رابطة الدوري الفرنسي منحت لقب الدوري لفريق باريس سان جيرمان الموسم الماضي، بعد تعثر استكمال المسابقة، نتيجة تفشي فيروس كورونا.



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