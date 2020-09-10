رسميا.. الكاف يعلن تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم رفض الزمالك

اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم يومي 16 و17 أكتوبر المقبل موعد لمباريات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقي.
على أن تقام مباراتي العودة يومي 23 و24 من الشهر ذاته.
وفي نفس الوقت اعتمد المكتب التنفيذي يوم 6 نوفمبر المقبل موعدا للمباراة النهائية على أن يتم تحديد ملعب المباراة وفقا للفرق المتأهلة للمباراة النهائية.
يأتي قرار التأجيل بعد موافقة الأندية المشاركة في البطولة باستثناء فريق الزمالك والذي أعلن اعتراضه على التأجيل.
وفيما يخص بطولة الكونفدرالية تقرر إقامة مباراتي الدور قبل النهائي يومي 19 و20 اكتوبر المقبل على أن تقام المباراة النهائية يوم 27 اكتوبر.