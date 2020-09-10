رسميا.. الكاف يعلن تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم رفض الزمالك

اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم يومي 16 و17 أكتوبر المقبل موعد لمباريات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقي.





على أن تقام مباراتي العودة يومي 23 و24 من الشهر ذاته.





وفي نفس الوقت اعتمد المكتب التنفيذي يوم 6 نوفمبر المقبل موعدا للمباراة النهائية على أن يتم تحديد ملعب المباراة وفقا للفرق المتأهلة للمباراة النهائية.





يأتي قرار التأجيل بعد موافقة الأندية المشاركة في البطولة باستثناء فريق الزمالك والذي أعلن اعتراضه على التأجيل.

‏وفيما يخص بطولة الكونفدرالية تقرر إقامة مباراتي الدور قبل النهائي يومي 19 و20 اكتوبر المقبل على أن تقام المباراة النهائية يوم 27 اكتوبر.