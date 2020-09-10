AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميا.. الكاف يعلن تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم رفض الزمالك

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:17 م
دروي أبطال إفريقيا
دروي أبطال إفريقيا
Advertisements
ملك موسى
اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم يومي 16 و17 أكتوبر المقبل موعد لمباريات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقي.

 على أن تقام مباراتي العودة يومي 23 و24 من الشهر ذاته.

وفي نفس الوقت اعتمد المكتب التنفيذي يوم 6 نوفمبر المقبل موعدا للمباراة النهائية على أن يتم تحديد ملعب المباراة وفقا للفرق المتأهلة للمباراة النهائية.

يأتي قرار التأجيل بعد موافقة الأندية المشاركة في البطولة باستثناء فريق الزمالك والذي أعلن اعتراضه على التأجيل.
 ‏وفيما يخص بطولة الكونفدرالية تقرر إقامة مباراتي الدور قبل النهائي  يومي 19 و20 اكتوبر المقبل على أن تقام المباراة النهائية يوم 27 اكتوبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإمارات أفضل الحلول.. كاف فى ورطة بعد رفض الكاميرون استضافة نهائيات دورى الأبطال

الكاف يخطر الزمالك شفهيا بموعد مباراتي الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

قرار عودة نظام دورى الأبطال لذهاب وعودة.. فى مصلحة من؟

طارق يحيى: الكاف أرسل للزمالك موعد مباراتي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

كاف يجري مسحة كورونا على الأهلي والزمالك قبل نصف نهائي دوري الأبطال

مصير الأهلي والزمالك.. الكاف يعلن مواعيد نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا رسميا

ترشيحاتنا

وزير التعليم لـ أولياء الأمور: ولادكم في عينينا ولن تضيع السنة الدراسية على أي طفل مصري

وزارة الصحة تعلن 10 قواعد ذهبية لمنع الإصابة بكورونا في المدارس

في عيد ميلاده.. صور تكشف أناقة رامي رضوان

انخفاض معدل التضخم الشهري -0.3% لشهر أغسطس2020

تقرير سعودى: الفيفا يقرر إلغاء بطولة كأس العالم للأندية 2020

احذر من القاتل الصامت .. 11 سببًا تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وإليك أنواعه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فواكه تزيد الصفائح الدموية في الجسم سريعًا

بـ فستان لافت.. ريم البارودي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

الفواكه المسببة للحساسية.. 8 أنواع احذر الإفراط فيها