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فن

تحية للست الجميلة.. محمد هنيدى يشيد بسيدة القطار

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:03 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشر محمد هنيدى صورة سيدة القطار من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك ".

وكتب هنيدى "تحية للست الجميلة اللي فكرتني بوالدتي، وقفتها وجدعتنها على شاب شافته زي ابنها زي ما امهاتنا كلها كانت بتعمل".

تداول رواد السوشيال ميديا، صورة لـ سيدة داخل القطار وهي تحاول الدفاع عن المجند الذى قام الكمسري بالتحدث إليه بطريقة غير لائقة، بسبب ثمن التذكرة، مما دفعها للتصدي لكلام الكمسري ودفع ثمن التذكرة للمجند، وإصرارها على ألا يغادر القطار.

وتعاطف معها رواد وسائل التواصل الاجتماعي، تقديرا لما قدمته للمجند، وقامت بدور الأم ولقبوها "سيدة القطار" لدفاعها عن المجند، امام الكمسري. 

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لجميع مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذى هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذى نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.
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