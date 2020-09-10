أكثر من 4000 مصاب في يوم .. إسرائيل تسارع لإعادة فرض الإغلاق

مع ارتفاع عدد حالات كورونا لأكثر من 4000 إصابة بفيروس كوفيد 19 في يوم واحد مع اقتراب موسم العطلات في اسرائيل، عقد وزراء حكومة تل ابيب نقاشًا دام ساعات حول تنفيذ الإغلاق قبل بدء الأيام المقدسة، الأسبوع المقبل.









وكان الوزراء الاسرائيليون يقاتلون ليل الخميس، من أجل منع فرض قيود فيروس كورونا التي أصبح من الواجب فرضها على إسرائيل.









وحتى اللحظة، لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بسبب الخلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومفوض فيروس كورونا روني جامزو، وكذلك بين وزراء الصحة والمالية والدفاع في حكومة الاحتلال.







