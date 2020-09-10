بسبب الضعف الأوروبي.. فرنسا تستعين بمصر لمجابهة تركيا في شرق المتوسط.. فيديو

ضد تركيا خلال 3 أشهر الماضية، مؤكدا أن كلامه موجه لجهتين وهم تركيا و الدول الأوروبية ، حيث أن الرئيس الفرنسي وجه كلامه للدول الأوروبية بسبب عجزهم في اتخاذ موقف واحد وواضح بشأن الأزمة التركية في شرق المتوسط. قال كامل المرعاش المحلل السياسي، إن كلام الرئيس الفرنسي ماكرون هو الأقوى





وأكد المرعاش خلال مداخلة علي قناة الغد، أن ماكرون أكد أنه لن يخضع لأفعال تركيا بفرض الأمر الواقع علي شرق المتوسط وهناك خيارات لفرنسا إذا لم تنجح القمة الأوروبية القادمة للحد من تصرفات تركيا فسيقوم ماكرون بالبحث عن شركاء إقليميين للتعاون معهم عسكريا واقتصاديا وأمنيا مثل مصر التي تعد من أهم العقبات أمام تركيا.





وأضاف المحلل السياسي، أن هناك ضعفا أوروبيا في التصدي للتوسع التركي في شرق المتوسط وهذا ما أشار إليه الرئيس الفرنسي ماكرون وهذا الضعف ناتج عن توجهات بعض الدول داخل الاتحاد الأوروبي وأمريكا المتواطئون مع تركيا.



