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اقتصاد

صادرات الأثاث تسجل 121.3 مليون دولار خلال 7 أشهر من 2020

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:25 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
شهدت صادرات مصر من الأثاث تراجعا  خلال الـ 7 أشهر  الأولى من 2020 لتسجل نحو 121.302 مليون دولار مقابل 166.727 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض قدره 27%.

وأوضح التقرير الصادر عن المجلس التصديري للأثاث والذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، ارتفاع صادرات القطاع خلال يوليو الماضي بنسبة 10% لتسجل 25.906 مليون دولار في مقابل 23.544 مليون دولار.

واستحوذت 8 دول ” السعودية، الإمارات، العراق،  سلطنة عمان، السودان،  الأردن،  أمريكا،  ليبيا” على 80.8% من إجمالي صادرات الاثاث المصري خلال أول 7 أشهر من العام الجاري  بقيمة 98 مليون دولار.

وتسيطر السعودية وحدها على 28.8% من صادرات الاثاث، برغم من تراجع قيمة الصادرات لها خلال تلك الفترة لتبلغ 35 مليون دولار في مقابل 41 مليون دولار بانخفاض 14.6%.

وتراجعت صادرات الاثاث الى السودان بنسبة 40% لتبلغ 6 ملايين دولار خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2020 في مقابل 10ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2019 ، وإلى الاردن بنسبة 45.4% لتسجل 6 ملايين دولار في مقابل 11 مليون دولار ، ولليبيا بنسبة 42.8% لتسجل 4 ملايين دولار  في مقابل 7 ملايين دولار.

وانخفضت صادرات مصر من الأثاث للإمارات بنسبة 19% لتبلغ 17 مليون دولار في مقابل 21 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، ولسلطنة عمان بنسبة 38.9% لتبلغ 11 مليون دولار في مقابل 18 مليون دولار .

وارتفعت صادرات مصر من الأثاث خلال الـ 7 أشهر الأول من 2020 لأمريكا بنسبة 25% لتبلغ 5ملايين دولار مقابل 4 ملايين دولار، وللعراق بنسبة 7.7% لتبلغ 14 مليون دولار في مقابل 13 مليون دولار،  بينما تراجعت من باقي الدول بنسبة 37.5% لتبلغ 25 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار
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