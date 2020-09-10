صادرات الأثاث تسجل 121.3 مليون دولار خلال 7 أشهر من 2020

شهدت صادرات مصر من الأثاث تراجعا خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2020 لتسجل نحو 121.302 مليون دولار مقابل 166.727 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض قدره 27%.





وأوضح التقرير الصادر عن المجلس التصديري للأثاث والذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، ارتفاع صادرات القطاع خلال يوليو الماضي بنسبة 10% لتسجل 25.906 مليون دولار في مقابل 23.544 مليون دولار.





واستحوذت 8 دول ” السعودية، الإمارات، العراق، سلطنة عمان، السودان، الأردن، أمريكا، ليبيا” على 80.8% من إجمالي صادرات الاثاث المصري خلال أول 7 أشهر من العام الجاري بقيمة 98 مليون دولار.





وتسيطر السعودية وحدها على 28.8% من صادرات الاثاث، برغم من تراجع قيمة الصادرات لها خلال تلك الفترة لتبلغ 35 مليون دولار في مقابل 41 مليون دولار بانخفاض 14.6%.





وتراجعت صادرات الاثاث الى السودان بنسبة 40% لتبلغ 6 ملايين دولار خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2020 في مقابل 10ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2019 ، وإلى الاردن بنسبة 45.4% لتسجل 6 ملايين دولار في مقابل 11 مليون دولار ، ولليبيا بنسبة 42.8% لتسجل 4 ملايين دولار في مقابل 7 ملايين دولار.





وانخفضت صادرات مصر من الأثاث للإمارات بنسبة 19% لتبلغ 17 مليون دولار في مقابل 21 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، ولسلطنة عمان بنسبة 38.9% لتبلغ 11 مليون دولار في مقابل 18 مليون دولار .



