مختار نوح: لقاءات حسني مبارك مع قيادات الإخوان كانت تتم خلال وسطاء

قال مختار نوح الكاتب و المفكر الإسلامي، إن لقاءات الرئيس الراحل حسني مبارك مع قيادات الإخوان كانت عن طريق وسيط كي يبقي للرئيس مبارك في صورة الرافد لجماعة الإخوان.





وتابع نوح خلال مقابلة ببرنامج رأي عام على قناة تن تي في، أن الوسيط كان دائما وسيط أمني و كان دائما مساعد وزير الداخلية لشؤون أمن الدولة ليكون وسيط مستقل لذلك أعطي مبارك جهاز امن الدولة استقلالية لم تحدث من قبل.



