AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مختار نوح: لقاءات حسني مبارك مع قيادات الإخوان كانت تتم خلال وسطاء

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:21 م
الرئيس الراحل حسني
الرئيس الراحل حسني مبارك
Advertisements
قسم التوك شو
قال مختار نوح الكاتب و المفكر الإسلامي، إن لقاءات الرئيس الراحل حسني مبارك مع قيادات الإخوان كانت عن طريق وسيط كي يبقي للرئيس مبارك في صورة الرافد لجماعة الإخوان.

وتابع نوح خلال مقابلة ببرنامج رأي عام على قناة تن تي في، أن الوسيط كان دائما وسيط أمني و كان دائما مساعد وزير الداخلية لشؤون أمن الدولة ليكون وسيط مستقل لذلك أعطي مبارك جهاز امن الدولة استقلالية لم تحدث من قبل.      

وأوضح المفكر الإسلامي، أن حسني مبارك كان يحرص على ألا تظهر علاقاته بالإخوان إلى الرأي العام فعلى سبيل المثال كانت المباحث تقبض علي كتيبة كاملة في منطقة معينة و بالرغم من ذلك لم تتم محاكمتهم و ذلك من أجل المساومة عليهم مع الجماعة.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمود عزت أم محمد بديع ..من المرشد الحقيقي لجماعة الإخوان الإرهابية؟.. مختار نوح يجيب

مختار نوح: مرشد الإخوان مجرد واجهة وهناك تنظيم سري يدير الجماعة بشكلها الحالي

ترشيحاتنا

بدون صلاح.. ليفربول يعلن عن قميصه الثالث للموسم الجديد.. فيديو وصور

أشرف عبد الباقي في عيد ميلاده .. عمره الحقيقي وبدايته الفنية

باستخدام غسول الفم .. علاج تشققات القدمين

بنسب ما بين 20 - 70 % .. الحكومة تعلن تخفيض أسعار التصالح بمخالفات البناء في 23 محافظة

زوج سيدة القطار لـ زوجته: رفعتي رأسنا وطول عمرك سباقة بالخير.. فيديو

بعد الإعلان عن الانتخابات الجديدة.. متى ينتهي عمل البرلمان الحالي؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمرد النيل.. مواقع أثرية سودانية مهمة فى خطر بسبب الفيضان.. صور

بفستان أصفر.. نسرين طافش تتألق على البحر

بالخطر.. 5 علامات في سيارتك تنبهك لـ وجود مشكلة ملحة