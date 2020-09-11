تباين مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 11070.84 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي.





فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1857.08 نقطة.





وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعًا بنحو 0.43% مغلقًا عند مستوى 2736.44 نقطة.



