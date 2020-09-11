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اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:31 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية  خلال تعاملات الأسبوع المنقضي حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 11070.84 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي.

فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1857.08 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعًا بنحو 0.43% مغلقًا عند مستوى 2736.44 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 2.24% مغلقًا عند مستوى 12798.45 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.50% ليغلق عند مستوى 975.76 نقطة.
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