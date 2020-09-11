عمره 46 ألف سنة.. شركة معادن عالمية تدمر مكان مقدس في أستراليا

استقال رئيس شركة تعدين عالمية عملاقة من منصبه، بعد ارتكاب المسئولين بالشركة خطأ فادحا في حق الطبيعة والتاريخ الأسترالي، وهو تدمير مضيق جووكان في غرب أستراليا، وتدمير المواقع المقدسة للسكان الأصليين التي يعود تاريخها إلى 46 ألف عاما.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، استقال رئيس شركة التعدين العالمية العملاقة ريو تينتو، ومديرين تنفيذيين آخرين بعد ثورة من قبل المستثمرين، فيما سيبقى جان سيباستيان جاك في منصب الرئيس التنفيذي حتى يتم العثور على خليفة له، أو بحد أقص حتى مارس القادم.





وسيغادر رئيس شركة التعدين كريس سالزبوري ومدير علاقات الشركات سيمون نيفن الشركة أيضًا، وتأتي استقالاتهم بعد شهور من الضغط بسبب تدمير المواقع المقدسة للسكان الأصليين التي يعود تاريخها إلى 46000 عام.