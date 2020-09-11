AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان صيفي.. إنجي وجدان تبهر متابعيها فى إطلالة أنيقة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:58 ص
انجي وجدان
انجي وجدان
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة إنجي وجدان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصورة جديدة لها.


تألقت إنجي وجدان في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا من الخلف و قصير من الأمام باللون الأبيض المزين بنقوشات الورد التي زادت من جاذبيتها، واتسم التصميم بصيحة الأوف شولدر.

اقرأ أيضا..

وانتعلت إنجي وجدان حذاء صيفي ذا كعب عالي باللون البينك، فيما ارتدت حقيبة يد كبيرة الحجم تميزت بالرسومات العصرية، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إنجي وجدان على تسريحة شعر مميزة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية التي كشفت عن جمال ملامحها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس صيفية .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

بملابس عصرية.. منة فضالى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

مكياج صاخب وفستان صيفي.. جوهرة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بإطلالة جريئة.. ابنة عمرو دياب تتألق فى أحدث ظهور لها

بملابس غير تقليدية .. ميريهان حسين تتألق فى الساحل الشمالي

بإطلالة جذابة.. دنيا سمير غانم تتألق رفقة زوجها

ترشيحاتنا

بدون صلاح.. ليفربول يعلن عن قميصه الثالث للموسم الجديد.. فيديو وصور

خالد عبد العزيز عن واقعة المجند في القطار: تحلى بالانضباط والالتزام .. ولم يسء التصرف

قبل مواجهة الليلة.. تفوق كاسح لـ الأهلي على الإسماعيلي

أستاذ طب وقائي: ارتداء الطفل الكمامة الطبية يسبب كوارث.. وهذا هو الحل

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

ترامب: لدينا أسلحة لا يعرفها أحد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمرد النيل.. مواقع أثرية سودانية مهمة فى خطر بسبب الفيضان.. صور

بفستان أصفر.. نسرين طافش تتألق على البحر

بالخطر.. 5 علامات في سيارتك تنبهك لـ وجود مشكلة ملحة