بفستان صيفي.. إنجي وجدان تبهر متابعيها فى إطلالة أنيقة









تألقت إنجي وجدان في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا من الخلف و قصير من الأمام باللون الأبيض المزين بنقوشات الورد التي زادت من جاذبيتها، واتسم التصميم بصيحة الأوف شولدر.





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وانتعلت إنجي وجدان حذاء صيفي ذا كعب عالي باللون البينك، فيما ارتدت حقيبة يد كبيرة الحجم تميزت بالرسومات العصرية، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إنجي وجدان على تسريحة شعر مميزة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية التي كشفت عن جمال ملامحها.



