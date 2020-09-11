بفستان صيفي.. إنجي وجدان تبهر متابعيها فى إطلالة أنيقة

حرصت الفنانة إنجي وجدان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصورة جديدة لها.
تألقت إنجي وجدان في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا من الخلف و قصير من الأمام باللون الأبيض المزين بنقوشات الورد التي زادت من جاذبيتها، واتسم التصميم بصيحة الأوف شولدر.
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وانتعلت إنجي وجدان حذاء صيفي ذا كعب عالي باللون البينك، فيما ارتدت حقيبة يد كبيرة الحجم تميزت بالرسومات العصرية، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إنجي وجدان على تسريحة شعر مميزة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية التي كشفت عن جمال ملامحها.
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Good morning everyone May you have a lovely friday 😘 Throw back to el gouna film festival Hair by @ahmed__mounir @alamode.salon Makeup by @makeup.tamer @rashadstudios Dress @mona3enidesigns Accessories by @dokanriman Bag by @dokanriman Styled by @avec_mac Sandals by @charleskeithofficial #gff19 #tb #انتي_جميلة_زي_مانتي #انجي_وجدان