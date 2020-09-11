وكيل زراعة الغربية: بدء حصاد الذهب الأبيض.. وعودة القطن إلى أزهى عصوره

أعلنت مديرية الزراعة في محافظة الغربية، عن بدء موسم جني القطن في المحافظة، مشيرة إلى أن "الذهب الأبيض" ما زال، المحصول الأشهر من بين المحاصيل المصرية على مر السنين ومصدر الخير للفلاح، وإن تراجعت زراعته فى السنوات الماضية، إلا أن هناك خطة تقوم بها وزارة الزراعة لعودة القطن لما كان عليه من قبل .

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وبدأ المزارعين فى محافظة الغربية، جني المحصول بالطرق المعروفة عن طريق "مجموعات جمع القطن" الموجودة فى القرى والمراكز، حيث يبدأ الجنى قبل الفجر يوميا، وحتى اخر اليوم.

وأكد المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، إنهاء كافة الاستعداد لبدء موسم جني القطن في الأراضي الزراعية والذي بدأ بالفعل بمركز المحله الكبري

واضاف فى بيان إن المديرية أولت اهتماما كبيرا بزراعة القطن ومتابعته ومكافحة العدوى، منذ أن تمت زراعته ، وكانت المتابعة تتم بشكل دورى مع المزارعين، للوصول بالمحصول إلى أفضل نتيجة، من خلال برنامج مكافحة متكامل لمحصول القطن، لكشف الإصابات وفى حالة وجود اصابات يتم التدخل على الفور بالرش من خلال المختصين فى المكافحة .

وأضاف "عبدالجواد" أن المديرية بدأت فى متابعة عملية جني محصول القطن كما ناشد المزارعين بتوفير الأجولة المخصصه لعملية الجنى بمواصفات جيده لضمان سلامة المحصول ،

وتابع ان مديرية الزراعة بالغربية تعمل على المتابعة اليومية للتعليمات الخاصة بالقطن وأسعاره، من خلال تعليمات الوزارة واجتماعات الجمعية العامة لمنتجى الأقطان فى مصر التى تحدد آليات البيع والشراء وجمعه من الفلاحين .

وقال انه تم حصاد 60فدان بواقع متوسط انتاج من 9إلي 12قنطار للفدان الواحد مشيرا أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القطن لموسم 2020بلغت 8آلاف و566فدان مشيرًا الي ان المستهدف لمحصول القطن العام الماضي بلغ 10آلاف و300فدان

وأردف أن محصول القطن هذا العام يبشر بانتاجية عالية، حيث أن النبات الواحد من القطن وصل قوة الحامل الثمري به لعدد من 46لـ52 لوزة، وذلك يشير لانتاجية عالية جدا بمحصول القطن هذا العام .

وبدأ المزارعون في المحافظة بوضع التجهيزات اللازمة لجني المحصول سواء من أيدي عاملة التي ستجني المحصول أو وسائل نقله إلى المجمعات .

وقال المزارعون أنهم يأملون زيادة إنتاجية الأراضي والفدان عن العام الماضي من أجل تعويض ارتفاع الأسعار سواء في الوقود أو التقاوي والأيدي العاملة، مؤكدين أملهم أن تتم زيادة سعر القنطار .