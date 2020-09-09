تكدس مروري بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالقمامة على طريق طنطا المحلة

شهد طريق طنطا - المحلة الكبري اليوم الأربعاء تكدسا مروريا بالقرب من قرية شبشير الحصة التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية اثر انقلاب سيارة نقل محملة بالقمامة مما أدى أيضا إلى تعطل حركة المرور.









وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى اخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الاهالى بـ انقلاب سيارة نقل محملة بالقمامة أمام قرية شبشير الحصة مما أدى إلى توقف حركة المرور.





وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وضباط المرور إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان سيارة تجر مقطورتين محملتين بالقمامة حدث بالمقطورة عطل مما ادى الى انفصالهما وانقلاب المقطورة المحملة بالقمامة امام القرية مما ادى الى توقف حركة المرور .



