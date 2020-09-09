AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تكدس مروري بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالقمامة على طريق طنطا المحلة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:17 م
الحادث
الحادث
Advertisements
احمد علي
شهد طريق طنطا - المحلة الكبري اليوم الأربعاء تكدسا مروريا بالقرب من قرية شبشير الحصة التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية اثر انقلاب سيارة نقل محملة بالقمامة مما أدى أيضا إلى تعطل حركة المرور.


وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى اخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الاهالى بـ انقلاب سيارة نقل محملة بالقمامة أمام قرية شبشير الحصة مما أدى إلى توقف حركة المرور.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وضباط المرور إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان سيارة تجر مقطورتين محملتين بالقمامة حدث بالمقطورة عطل مما ادى الى انفصالهما وانقلاب المقطورة المحملة بالقمامة امام القرية مما ادى الى توقف حركة المرور .

وتمت الاستعانة بـ ونش المحافظة لرفع المقطورة وابعادها عن الطريق مع استدعاء لودر وسيارة اخرى لتحميل القمامة عليها وجرى فتح الطريق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.
تكدس مروري بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالقمامة على طريق طنطا المحلة
تكدس مروري بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالقمامة على طريق طنطا المحلة
تكدس مروري بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالقمامة على طريق طنطا المحلة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محملة بالرمال.. فتح طريق سفاجا - الغردقة أمام السيارات بعد توقفه بسبب انقلاب سيارة نقل

إعادة حركة السير على الطريق الزراعي أمام كفر الدوار

اصطدام قطار بلوحة إعلانات في الغربية يعطل الحركة على خط طنطا - المحلة.. صور

ترشيحاتنا

في بيان رسمي.. الزمالك يطالب بمنع أحمد شوبير من التعليق على مبارياته

بعد صعوده للدوري السعودي.. الباطن يطلب التعاقد مع حارس الزمالك

لماذا لم يؤذن الرسول طيلة حياته؟ 5 أسباب لا يعرفها الكثير

خبير: توقعات بارتفاع أسعار العقارات بعد إزالة المخالفات وانتهاء كورونا

حادث انقلاب سيارة .. محمود عبد المغنى لـ جمهوره: محدش بيمثلها بالساهل

بدون مكياج.. أمينة بالمايوه فى أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين جريئة.. شاهد| إطلالات ريا أبي راشد فى مهرجان البندقية

طريقة عمل كيك الخوخ.. خطوة بخطوة

مخاطر لن تتوقعها عند تناول جرعة زائدة من زيت السمك